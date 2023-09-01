ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки на фронте произошло более 25 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, там воины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу. За сутки украинская авиация 14 раз ударила по местам скопления врага и поразила несколько вражеских ЗРК, ракетчики и артиллеристы уничтожили радиолокационные средства противника.

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На линии фронта накануне, 31 августа, произошло более 25 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, на Мелитопольском направлении продолжается украинское контрнаступление. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

При этом они наносят врагу потери.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.

В то же время враг не прекращает терроризировать мирные украинские города и села.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", – отмечено в сводке.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских воинов и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе предостерегли о высокой вероятности нанесения российскими войсками ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины

Всего за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфино, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздоловка, Никифоровка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Червоное, Чаривное, Гуляйполе, Лобково, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

Напомним, накануне, 31 августа, в Генштабе рассказывали, что ВСУ ведут наступление южнее Бахмута. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Есть у Сил обороны успехи и на юге Украины. В частности, в направлении Новоданиловки – Новопрокоповки есть продвижение, воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.