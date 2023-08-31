ВСУ ведут наступление южнее Бахмута: в Генштабе рассказали о продвижении на фронте. Карта
Украинские военнослужащие продолжают наступление на Бахмутском направлении. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
Также бойцы Сил обороны имеют успехи на юге нашей страны. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его словам, украинские войска ведут наступление в районе Бахмута. Воины ВСУ продвигаются южнее районного центра.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер Генштаба ВСУ.
Также Ковалев подчеркнул, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", – сказал спикер.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении и вышли на господствующие высоты. В результате российские оккупанты попали в ловушку – они не могут выйти из города, а также полноценно по нему передвигаться.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись на Таврическом направлении. В то же время нашим защитникам удалось обезвредить 327 оккупантов, из которых 91 – ликвидированы, 235 – ранены, и еще один взят в плен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Украинские военные подняли сине-желтое знамя в поселке Дачи на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Антоновского моста. В Минобороны заявили, что подразделения ВСУ провели высадку на левобережье Херсонщины, чтобы "поднять дух людей в оккупации".
– Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю освободили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.
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