'Враг в ловушке': Маляр заявила, что армия РФ не может выйти из Бахмута. Видео

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении и вышли на многие господствующие высоты. В результате российские оккупанты попали в ловушку – они не могут выйти из города, а также полноценно по нему передвигаться.

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Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что украинские бойцы двигаются по южному флангу Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", –отметила представитель Минобороны.

По ее словам, ожесточенные бои продолжаются вблизи населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка.

Напомним, накануне Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении Силы обороны за неделю освободили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. По ее словам, рассредоточение подразделений там напоминает своеобразную подкову вокруг Бахмута.

На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как проводят штурм на Бахмутском направлении. Защитники Украины выбили русских оккупантов из южных окрестностей города.

– в перехвате, обнародованном ГУР, оккупант пожаловался товарищу на значительные потери РФ на Бахмутском направлении. Захватчик пересказал слова своего коллеги: "Говорит, у нас в подразделении людей не осталось почти... Вообще говорит, в базе нас, понял, выросло".

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