'Имеем продвижение на Таврическом направлении': генерал Тарнавский рассказал об успехах на южном фронте

Силы обороны Украины продвинулись на Таврическом направлении. В то же время нашим защитникам удалось обезвредить 327 оккупантов, из которых 91 – ликвидированы, 235 – ранены, и еще один взят в плен.

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Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, украинские бойцы также утилизировали 34 единицы вражеской техники.

В частности, речь идет о 4 танках, 8 ББМ, 3 артиллерийских системах и минометах, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицах специальной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага.

Всего артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины во время наступательной операции в Запорожской области преуспели не только в селе Роботино, которое освободили от врага, но и на территории южнее Малой Токмачки. На этом и Херсонском направлениях фронта оккупанты находятся в обороне.

В то же время на восточных участках (Авдеевка, Бахмут, Купянск и другие) войска РФ пытаются атаковать, поэтому везде там продолжаются тяжелые бои.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские военные подняли сине-желтое знамя в поселке Дачи на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Антоновского моста. В Минобороны заявили, что подразделения ВСУ провели высадку на левобережье Херсонщины, чтобы "поднять дух людей в оккупации".

– Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю освободили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

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