ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Параллельно на Донетчине защитники сдерживают наступление российских войск в районе Марьинки, отражают врага по всей линии на востоке и юге.

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Всего лишь за прошедшие сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения. Детали о военной остановке на каждом направлении рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 29 августа.

Отмечается, что накануне войска РФ нанесли восемь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары по районам Поповки, Славгорода на Сумщине и Ветеринарного на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка – Сумской; Малая Волчья, Зибино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ ударили из авиации возле Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Кисловка, Колодезное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного – Донецкой. Из артиллерии обстреляли более десяти населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка на Луганщине, Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ нанесла авиаудары в районах Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка. От ее артобстрелов пострадали более 15 н. п., среди которых Приволье, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудар в районе Авдеевки, обстрелял ее из артиллерии и минометов, как и Александрополь, Новокалиново, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары у Красногоровки и Константиновки. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации в районах Водяного, Новоселки, Благодатного. От их артиллерийских обстрелов пострадали Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки. От их артобстрелов пострадали более 25 н. п., в частности Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ударил по авиации в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От его артиллерийских обстрелов пострадали Херсон, Садово, Станислав на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонщины. В Чаплинке так называемая администрация доказала местным жителям требование об обязательном получении паспортов РФ до 1 сентября этого года. В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества. Также с 23 августа они проводят рейды по выселению из жилья граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один – по пункту управления и три – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневой позиции оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний День Независимости ГУР и ВМС отметили дерзкой акцией на территории временно оккупированного Крыма – на мысе Тарханкут высадился десант, установив желто-синий флаг. Одновременно главнокомандующий ВСУ генерал Залужный анонсировал прорыв фронта. На фоне этого военный эксперт Владислав Селезнев озвучил прогноз о том, что отдаляет и что приближает победу Украины в войне.

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