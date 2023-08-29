newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
4,4 т.
ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Параллельно на Донетчине защитники сдерживают наступление российских войск в районе Марьинки, отражают врага по всей линии на востоке и юге.

Видео дня

Всего лишь за прошедшие сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения. Детали о военной остановке на каждом направлении рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 29 августа.

Отмечается, что накануне войска РФ нанесли восемь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудары по районам Поповки, Славгорода на Сумщине и Ветеринарного на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка – Сумской; Малая Волчья, Зибино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ ударили из авиации возле Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Кисловка, Колодезное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного – Донецкой. Из артиллерии обстреляли более десяти населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка на Луганщине, Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

На Бахмутском направлении армия РФ нанесла авиаудары в районах Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка. От ее артобстрелов пострадали более 15 н. п., среди которых Приволье, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудар в районе Авдеевки, обстрелял ее из артиллерии и минометов, как и Александрополь, Новокалиново, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары у Красногоровки и Константиновки. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации в районах Водяного, Новоселки, Благодатного. От их артиллерийских обстрелов пострадали Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

ВСУ ведут наступление на Мелитопольском направлении, за сутки поражены три пункта управления врага – Генштаб

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки. От их артобстрелов пострадали более 25 н. п., в частности Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ударил по авиации в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От его артиллерийских обстрелов пострадали Херсон, Садово, Станислав на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонщины. В Чаплинке так называемая администрация доказала местным жителям требование об обязательном получении паспортов РФ до 1 сентября этого года. В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества. Также с 23 августа они проводят рейды по выселению из жилья граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один – по пункту управления и три – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневой позиции оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний День Независимости ГУР и ВМС отметили дерзкой акцией на территории временно оккупированного Крыма – на мысе Тарханкут высадился десант, установив желто-синий флаг. Одновременно главнокомандующий ВСУ генерал Залужный анонсировал прорыв фронта. На фоне этого военный эксперт Владислав Селезнев озвучил прогноз о том, что отдаляет и что приближает победу Украины в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!