Украинский десант высадился в Крыму, Залужный анонсировал прорыв фронта: прогнозы Селезнева

День Независимости Украины в этом году ГУР и ВМС отметили дерзкой акцией на территории временно оккупированного Крыма. На мысе Тарханкут высадился десант, установив сине-желтый флаг. Сам глава ГУР генерал Буданов заявил, что так украинцам в Крыму показали, что их освобождение и победа не за горами. Одновременно главнокомандующий ВСУ генерал Залужный анонсировал прорыв фронта.

Что отдаляет и что приближает нашу победу? Насколько большую роль в этом играет военная помощь Запада, в частности, может ли наступление ВСУ быть успешным без истребителей F-16? Враг собрал огромную группировку в более 100 тысяч военных, которая сегодня защищает сухопутный коридор в Крым. Удастся ли его пробить Силам обороны? Свой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– На День Независимости Украины, 24 августа, ГУР и Военно-морские силы ВСУ совершили рейд на оккупированный полуостров Крым. Наши военные высадились на мысе Тарханкут. Позже глава ГУР Кирилл Буданов пояснил: эта акция преследовала цель показать украинцам в Крыму, что победа и их освобождение не за горами. Он также анонсировал наземную операцию по освобождению Крыма. Как вы оцениваете эти события? Действительно ли они дают нам большую надежду на успех?

– С 2013 года каждый год в августе мы с друзьями выбирались на мыс Тарханкут в район урочища Джангуль либо в район мыса Урет, чтобы несколько дней провести на западном побережье Крыма подальше от людской сутолоки, от цивилизации. Там особенное море, особенный микроклимат, особенная атмосфера. Мне известны случаи, когда люди по несколько десятков лет приезжали сюда с разных уголков не только Украины, но и иных государств, которые ранее входили в состав Советского Союза.

Это место знаковое и для меня лично. Поэтому когда я прочитал в новостях про движение в районе Оленевки, я обратил на это особое внимание. Ведь фактически это ближайший населенный пункт к тому месту, где происходили известные события, там действовали украинские спецназовцы, совместно с ВМС провели комплексную операцию.

Необходимо напомнить, что эта операция протяженная во времени. До этого было нанесение ракетного удара и удара с помощью дронов по военным объектам на мысе Тарханкут. Это привело к уничтожению живой силы врага и достаточно дорогой техники. Затем последовала высадка нашего десанта в этом районе.

Но изменит ли эта операция ситуацию на поле боя кардинально? Очевидно, что нет. Это тактический эпизод, который был качественно спланирован, организован и реализован. В результате мы не понесли никаких потерь, а враг понес серьезные потери в живой силе, были также повреждены четыре радиолокационные станции российской оккупационной армии.

Эта операция была призвана показать жителям Крыма, что Украина рядом, украинские Силы обороны работают над тем, чтобы создать абсолютно невозможные для существования в Крыму условия для российской оккупационной армии.

Недавно были прилеты дронов-камикадзе по территории воинской части недалеко от Симферополя, в Перевальном. Там находится подразделение 126-й бригады российской оккупационной армии. Сообщается о трех погибших российских солдатах и о некотором количестве получивших ранение.

Те процессы, которые происходят в Крыму, являются синхронизированными, спланированными и направленными на то, чтобы создать будущее поле битвы. Мы не раз говорили о том, что для того, чтобы украинское наступление было эффективным, нам необходимо уничтожать вражеский военный потенциал. Именно этим сейчас и занимается украинская армия, нанося удары по военным объектам на территории Крыма и совершая такие дерзкие высадки наших спецназовцев.

Очевидно, что такие мероприятия будут происходить и далее, потому что вся эта миссия не доведена до логичного завершения. На территории Крыма находится как минимум 232 военных объекта. Принципиальный вопрос: атаки происходят исключительно на военные объекты, объекты транспортной инфраструктуры. Ведь очевидно, что Крым, кроме всего прочего, является важным логистическим хабом, который обеспечивает всем необходимым группировку российских войск, действующую на юге Херсонской и Запорожской областей.

Перспективы? Когда Буданов говорил, что мы до начала сентября зайдем в Крым, он все-таки ориентировался на иные базовые показатели. Но в связи с тем, что произошла достаточно серьезная заминка с поставками вооружений и военной техники для нужд украинской армии, говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сможем зайти в Крым, наверное, не следует. Уж слишком много враг накопил ресурсов. К примеру, сухопутный коридор, который соединяет временно оккупированный Донбасс с временно оккупированным Крымом в настоящее время защищает российская группировка войск численностью в 105 тысяч штыков. Это очень много. Плюс артиллерия, бронетехника, авиация.

В авиации враг имеет серьезное преимущество. До паритета в средствах авиационного поражения нам очень-очень далеко. Поэтому очень актуальным является вопрос скорейшей поставки в Украину истребителей F-16.

Но еще раз подчеркну: все эти мероприятия тщательно спланированы и разнесены по событиям, по объектам, по вариантам поражения. Посмотрите: сначала был уничтожен комплекс ПВО С-400, соответственно, враг несколько "ослеп" и не увидел приближающейся армии дронов воздушного базирования. Затем, понимая, что есть небольшой промежуток времени, пока враг не переместит новую установку ПВО на этот участок Крыма, был нанесен удар с помощью дронов.

Российская пропаганда рассказывает, мол, все украинские дроны были сбиты, но возникает вопрос: откуда же тогда трупы и раненые среди российских солдат в Перевальном?

– Генерал Залужный в интервью The Wall Street Journal заявил о том, что Силы обороны Украины находятся на пороге прорыва фронта. В то же время эксперты The New York Times заметили, что положение украинских войск слишком рассредоточено. Они посоветовали сконцентрироваться на одном направлении. В частности, порекомендовали перерезать российский сухопутный коридор, о котором вы уже упомянули. Вы также сказали, что сейчас этот коридор защищают более 100 тысяч российских оккупантов. Можно ли решить эту задачу без тех же F-16?

– Это все достаточно сложно. Те же американские аналитики всякий раз утверждают, что невозможно проводить эффективные наступательные действия, когда противник имеет численное преимущество. Сложилась парадоксальная ситуация: украинская армия меньшими силами и ресурсами атакует противника, который находится в обороне и располагает большим ресурсом.

Но за счет выучки, серьезной техники и вооружения наши защитники способны даже в таких условиях проводить эффективные наступательные действия, приводящие к большим потерям в стане врага и к освобождению некоторых территорий нашей страны.

Что касается противоречия, которое имеет место быть между заявлениями американских аналитиков и заявлениями главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Залужного, то я все-таки предпочитаю больше доверять генералу Залужному, ведь именно он владеет всей полнотой информации.

Если мы говорим о том, что российская армия на юге Запорожской области фактически уже задействовала максимум своих оперативных резервов, то, наверное, Залужный в этой ситуации имеет большую компетенцию и его предположения имеют больший вес, большую ценность и большую вероятность реализации.

– Можно ли предположить, что сегодня не весь резерв Сил обороны Украины задействован в наступлении?

– Я не готов говорить о том, все ли резервы задействованы, это государственная тайна. Я не владею этой информацией. Думаю, те специалисты, которые об этом знают, точно не будут это обнародовать.

– Последний вопрос – о ЧВК "Вагнер". В Русском добровольческом корпусе на фоне гибели Пригожина обратились к "вагнеровцам", призвали их перейти на сторону Украины и так отомстить за "казнь" своего главаря. Считаете ли вы, что это возможно и целесообразно?

– Я думаю, что любые деструктивные процессы, происходящие в РФ и связанные с определенными центробежными процессами в части самоопределения наций, в части конфликтных ситуацией между разными силовыми структурами, разными башнями Кремля, нам на пользу. Пока они ведут разборки между собой, пока есть тенденция к возникновению в России гражданского противостояния, нам это на руку.

Нам нет никакого дела, что происходит в самой РФ, но перед нами стоит очень амбициозная, очень важная задача: освободить территорию Украины в границах 1991 года и максимально ослабить военный потенциал российской оккупационной армии. Ведь очевидно: пока враг будет иметь достаточное количество ресурсов для ведения агрессивной войны, нам покоя не будет.