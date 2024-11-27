Только точными ударами можно обеспечить мир: Зеленский показал, как мобильные огневые группы сбивают российские 'Шахеды'. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на регулярные российские атаки дронами-камикадзе Shahed. Глава государства отметил, что только точными ударами можно обеспечить справедливый мир.

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Также президент подчеркнул, что постоянная поддержка Украины не позволит РФ адаптироваться и продолжать войну. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Президент опубликовал кадры, как мобильные огневые группы по ночам сбивают российские дроны-камикадзе. По словам президента, поддержка нашей страны и давление на Россию позволит прекратить войну и не позволит врагу адаптироваться для продолжения агрессии.

"Только постоянная поддержка Украины и усиливающееся давление на Россию, не давая ей адаптироваться, могут лишить РФ возможностей терроризировать Украину и продолжать эту войну. Нам в Украине нужен устойчивый, надежный мир. Только вместе и точными ударами можем это обеспечить", – отметил Зеленский.

Напомним, оккупанты в ночь на 27 ноября направили на Киев ударные беспилотники, в столице и окрестностях работали силы ПВО. Падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в Днепровском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов – 188 БПЛА, а также четырьмя "Искандерами". ВСУ сбили 76 дронов, еще сотня беспилотников локационно потеряна под действием РЭБ или улетела в Беларусь.

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