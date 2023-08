ВСУ ведут наступление в двух направлениях, российские пропагандисты получили 'особый' приказ – ISW

Силы обороны Украины 7 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. В то время как российские оккупанты и дальше пытаются смягчить последствия недавних украинских ударов по ключевым логистическим узлам ВС РФ.

Видео дня

Речь идет о замалчивании информации о поражениях Чонгарского и Генического мостов между временно захваченными Крымом и частью Херсонщины. На риторику пропагандистов указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Контрследующие действия ВСУ

В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны 7 августа вели наступательные действия на Бердянском (западная часть Донецкой и восточная Запорожской областей) и Мелитопольском (западная часть Запорожья) направлениях.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр также добавила, что бои продолжаются к югу от Бахмута, а в течение последней недели эпицентром боевых действий был именно восток Украины.

"Президент Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию La Nacion, опубликованном 6 августа, признал, что темпы контрнаступательных операций ниже, чем ожидалось, и отметил, что для победы Украине нужно терпение", – напомнили в ISW.

В то же время украинский лидер говорил, что наши Силы обороны находятся в наступательной фазе действий и продолжают удерживать инициативу на фронте.

На чем сосредоточилась пропаганда РФ?

На фоне успехов украинской армии российские войска и оккупационные администрации пытаются смягчить последствия недавних ударов ВСУ по логистическим узлам между Крымом и Херсонщиной.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что украинские удары по мостам через Чонгар и Геническ направлены на то, чтобы нарушить планы и стратегии оккупантов. Среди прочего, помешать их способности доставлять боеприпасы, технику и личный состав на фронт.

Она также подчеркнула, что теперь российские силы должны направлять поставки и наемников через Армянск – прямо на границе между Херсонской областью и Крымом и в пределах 80 км от линии фронта.

Оккупационный глава Херсонщины Владимир Салдо признал, что из-за повреждений Чонгарского моста его администрация временно изменила материально-техническое и транспортное сообщение между регионом и полуостровом. В частности, приостановлено движение автобусов между Симферополем (АР Крым) и Геническом (Херсонская область).

"Российские провоенные блогеры вообще не комментировали последствия ударов, что еще больше подтверждает предыдущую нашу оценку о том, что официальные лица РФ, возможно, приказали корреспондентам не давать комментарии относительно украинских ударов по российским логистическим узлам в Крыму, чтобы избежать создания паники в информационном пространстве" , – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, удары ВСУ по Чонгарскому и Геническому мосту заставили оккупантов перенаправить движение автотранспорта с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. Аналитики считают, что такими атаками Силы обороны создают условия для решающих операций в рамках контрнаступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!