ВСУ создают условия для решающих операций: в ISW оценили результаты ударов по мостам на оккупированной территории. Карта

Силы обороны Украины 6 августа нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль важных для россиян территорий, соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области. Они заставили агрессора перенаправить движение автотранспорта с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Видео дня

Военные эксперты назвали эти удары частью украинской кампании блокирования оккупантов, которая направлена на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, накануне "глава" Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо пожаловался, что украинские войска выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через Генический пролив (соединяет Генический район области с Арабатской косой), и российская ПВО "девять ракет перехватила".

Вместе с тем российские источники распространили изображения, на которых видны значительные повреждения моста, но утверждали, что украинские удары лишь частично разрушили его часть.

Параллельно они обнародовали кадры, на которых якобы видно, как ВСУ обстреливают автомобильный мост Чонгар на трассе М-18 Джанкой – Мелитополь (соединяет оккупированный Крым с захваченной частью Херсонщины) с последующим незначительным повреждением обеих сторон переправы.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска выпустили две ракеты по мосту: одна из них пробила российскую противовоздушную оборону и повредила дорожное полотно автомобильной части.

В сети пропагандисты убеждали, что для нанесения обоих ударов ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Относительно этого аналитики ISW подчеркнули: до сих пор нет официального подтверждения того, что силы РФ вообще перехватили ракеты, и что это были именно "Штормы".

Аксенов утверждал, мол, на мосту через Чонгар продолжаются ремонтные работы, но российские чиновники вынуждены перенаправить весь транспорт через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" по трассе М-17 (Армянск – Олешки) и Т2202 (Армянск – Новая Каховка). Оккупационное министерство транспорта полуострова тоже подтвердило, что все движение через КПВВ "Джанкой" по трассе М-18 закрыто, но движение по Керченскому мосту и паромной переправе через пролив все еще работает в штатном режиме.

Следует отметмть, что ФСБ РФ еще с 31 июля приостановила въезд гражданских лиц на Арабатскую косу, а российские официальные лица не комментируют состояние движения вдоль оккупационных маршрутов Геническ – Арабатская коса.

По словам аналитиков, степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российские войска перенаправить военное движение из Арабатской косы на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

Автомагистраль М-17 проходит через Армянск, затем разветвляется на перекрестке с трассой Т2202 на север и продолжается на северо-запад, а это означает, что большинство, если не весь российский автомобильный транспорт между полуостровом и Херсонщиной должен будет проходить вдоль или очень близко друг к другу на 20-километровом участке трассы М-17 между Ишунем и Армянском..

Специалисты убеждены, что это главное узкое место в российских линиях сообщения приведет к значительным сбоям в логистике и вероятности задержек и пробок. Ведь непонятно, как быстро российские чиновники смогут отремонтировать Чонгарский мост, как и неизвестно, отремонтировали ли они уже там железнодорожную переправу, по которой ВСУ нанесли удар 29 июля.

"Повреждение моста через Генический пролив займет значительно больше времени для ремонта. Российские линии сообщения вдоль T2202 северо-западнее Крыма – особенно маршруты вдоль главных и магистральных дорог к югу от Новой Каховки – расположены ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях в радиусе действия артиллерии контролируемого Украиной западного берега реки", – обратили внимание в ISW.

Там предположили, что оккупанты могут уменьшить риски от украинского огня косвенным наведением в этом районе, заняв более медленные и менее эффективные сельские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но ценой более медленной и более сложной материально-технической поддержки.

В общем украинские удары по мостам вдоль критически важных российских логистических путей эксперты называют частью большой кампании блокировки, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных действий.

Российский блогер, связанный с ЧВК "Вагнер" после ударов по мостам 6 августа утверждал, что ВСУ методически пытаются отрезать группировку ВС РФ на юге Украины и нарушить ее материально-техническое обеспечение подобно кампании блокирования во время Херсонского контрнаступления.

Он признал, что российская оборона на западном (правом) берегу Херсонщины просто сломалась в считанные дни после месяцев украинских ударов по ее материально-техническому обеспечению, и выразил обеспокоенность, что ситуация может повториться.

В ISW считают, что украинские удары по восточным пунктам пропуска прервут транспортировку российского персонала, материальных средств и оборудования из оккупированного Крыма в критически важные российские оборонные операции в западной части Запорожской области и на границе Запорожской и Донецкой областей на определенное неопределенное время.

"Похоже, что украинские силы также расширяют свои усилия по перехвату российских военно-морских целей, вовлеченных в российское материально-техническое обеспечение в Черном море. Официальные лица Украины постоянно заявляли о своей приверженности кампании умышленного блокирования российских военных целей, чтобы ухудшить логистику и оборонные возможности России для создания благоприятных условий для предстоящей контрнаступательной деятельности", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский телеканал CNN написал, что Украина открывает новый фронт с помощью нового поколения мощных морских дронов. По словам специалистов, ВСУ могут использовать их против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!