ВСУ ведут наступление южнее города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

К югу от Бахмута на Донетчине украинские воины продолжают наступательные действия. В настоящее время они закрепляются на достигнутых рубежах.

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В то же время на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов. О ситуации на востоке Украины рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

По словам спикера ГШ ВСУ, ныне Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, они закрепляются на достигнутых рубежах.

Он отметил, что украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также ведут контрбатарейную борьбу.

На Купянском и Лиманском направлениях наступают российские оккупационные войска. Впрочем Силы обороны отразили атаки россиян на обоих направлениях, продолжаются тяжелые бои.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области", – сказал Ковалев.

Напомним, в утренней оперативной сводке Генштаба отмечалось, что оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного и Новодаровки, однако ВСУ дали отпор врагу.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, успехи ВСУ возле Роботиного и Урожайного отражают более широкую деградацию сил РФ.