ВСУ видят врага везде: Сырский показал зрелищные кадры уничтожения окупантов в Белогоровке

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский показал эффектное уничтожение российских оккупантов под поселком Белогоровка в Луганской области. Как бы не пытались солдаты армии захватчиков маскироваться под окружающую среду и прятаться в блиндажах, ничто их не спасет от зоркого глаза наших Сил обороны.

Кадры эффективной работы 1 механизированного батальона 54 ОМБР военный опубликовал на своем Telegram-канале. На них отчетливо видно, как боевые дроны отслеживают перемещения противника, а затем наносят точный удар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши воины уничтожают россиян", – с гордостью отметил Сырский.

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Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили на Бахмутском направлении технику российских оккупантов на $1,8 млн. Это удалось сделать роте ударных БпАК 92-й ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко "Ахиллес".

А 15 октября наши войска сбили российский вертолет Ми-8. Работу провели военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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