ВСУ выбились из графика? Насколько может затянуться война? Эксперт Мельник озвучил прогноз

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в свежем интервью заявил, что украинские Силы обороны "выбились из графика, но не отстают". Проблема в том, что ситуация на поле боя действительно может меняться очень быстро, в частности, из-за непредсказуемых событий, таких как конфликт в Израиле. Однако уже сейчас очевидно, что окончания войны в этом году, по крайней мере, такого, как мы представляем, не будет. Более того – в следующем, 2024 году, возможны интенсивные боевые действия.

Что касается текущих событий в районе Авдеевки, то российская оккупационная армия пытается достичь своей "программы-минимума" – захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах. Еще одна задача – оттянуть Силы обороны от других направлений. Однако у окупантов есть традиционные проблемы, которые они до сих пор не решили. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Сообщения об активизации врага в районе Авдеевки звучат уже несколько дней подряд. Похоже, сейчас происходит мощное наступление оккупационных войск на этом участке фронта. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Видео дня

– Я могу лишь опираться на то, о чем сообщают Вооруженные Силы – что ситуация там чрезвычайно напряженная, идут кровопролитные бои. Это то, что мы должны понимать прежде всего.

Второе – это то, что россияне с самого начала масштабного вторжения ставили такую задачу-минимум, которая сейчас для них наверняка уже задача-максимум – захват территорий Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Эту задачу они пытаются решить почти два года.

Авдеевка – достаточно мощный оборонительный рубеж, сдерживавший первую волну наступления, сдерживал другие периодические попытки наступления. Будем надеяться, что на этот раз врагу тоже не удастся проломить этот рубеж.

В то же время, как сообщают другие источники, там у россиян действительно есть продвижение. Но одно дело – какие-то тактические преимущества, заход на рубеж, а другое дело – смогут ли они там удержаться и самое главное – смогут ли они впоследствии какие-то тактические достижения развить в оперативный успех.

Из той информации, которая у нас есть, здесь у россиян достаточно традиционные проблемы. При том, что они научились на собственном опыте, переняв наш опыт, проводить успешные тактические операции, но то, что касается оперативного, стратегического уровня, признаков того, что для россиян произошли какие-то положительные изменения, нет.

– Итак, можем надеяться, что враг на этом направлении и других направлениях существенного успеха в ближайшее время не достигнет?

– Они преследуют не менее двух целей. Первая – это собственно захват Авдеевки. Если почитать российские паблики, то они там почти намекают на то, что вот-вот она будет взята в окружение. Выглядит так, что, если бы они достигли этой цели, на время они бы остановились.

Вторая задача, которую они преследуют – это оттянуть резервы украинских Вооруженных Сил, заставить украинское командование вводить туда резервы или перебрасывать их с других участков. Также, по сообщениям наших официальных источников, это не было такой неожиданностью, и вряд ли врагу удастся навязать инициативу на этом участке фронта.

– Глава Главного управления разведки генерал Буданов в недавнем интервью заявил, что Силы обороны на сегодняшний день "выбились из графика, но не отстают". Он не стал уточнять, что именно имел в виду, ссылаясь на государственную тайну. Как вы думаете, в чем здесь дело? Как вы оцениваете сегодняшнее состояние наступления Сил обороны Украины?

– Не только в этом интервью Буданова, но и в других много недосказанного. Какой смысл он вкладывал в эту игру слов, можно было бы спросить у Буданова. Но, скорей всего, не сегодня. Он постоянно обращает внимание журналистов, что сейчас эти вещи рассказывать нельзя.

Если употреблять ту же терминологию "графика", то понятно, что план имеет пространственные и временные рамки. Но классикой является то, что любой совершенный план операции редко выдерживает первые 10 минут с начала этой операции. Поэтому это абсолютно нормально, когда в план вносятся коррективы. Они могут вноситься как в сторону ускорения или уменьшения масштабов, но в данном случае мы видим, что, к сожалению, корректировка планов идет в сторону переноса во времени и пространстве. При этом стратегические цели остаются прежними.

– Не видите ли вы признаков того, что война как таковая затягивается надолго?

– Уже очевидно, что в этом году шансов на то, что война будет окончена так, как мы можем допустить, почти нет. Что касается прогнозов о продолжительности войны, многие прогнозируют интенсивные действия в 2024 году. Но это прогнозы и сценарии, которые строятся исходя из тех данных, которые есть на сегодняшний день. Априори нельзя учесть то, что называют "черными лебедями". К примеру, кто реально мог прогнозировать события, которые произойдут в Израиле. Все тренды, которые можно просчитать с определенной степенью вероятности, иногда поворачиваются в другую сторону и все меняется очень динамично.

Но в чем ценность прогнозов о длительном характере войны? В том, что они настраивают как политиков, так и общество на то, что нам нужно готовиться к длительному противостоянию. Это позволяет нам лучше подготовиться к этому морально и материально. Если вдруг будут благоприятные неожиданные перемены, это будет только на пользу.

В любом случае, главное, что есть понимание того, что этот конфликт не удастся завершить одной молниеносной операцией. Надо работать, наращивать усилия внешней поддержки. Наверное, также критически важно, чтобы украинское общество осознавало, что тот мнимый покой, наблюдаемый, например, в Киеве на протяжении почти месяца – все это опасная иллюзия для тех, кто думает, что уже можно переходить к мирной жизни.

– Вопрос относительно последнего заседания в формате "Рамштайн" с точки зрения войны в Израиле. Увидели ли вы в озвученном "ассортименте" военной помощи Украине признаки того, что война на Ближнем Востоке отразилась на военной поддержке нашей страны?

– Пока таких признаков негативного влияния для Украины в связи с событиями в Израиле не видно. Если посмотреть разные прогнозы, оценки, то я думаю, что пока преждевременно делать однозначные выводы, ведь это может создать определенную конкуренцию за ресурсы для этих двух конфликтов.

В то же время мы слышали о еще нереализованном решении по объединению в один законодательный акт помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это может иметь даже положительное влияние, поскольку это обеспечит долговременное финансирование, независимо от внутриполитических процессов в США. Итак, пока я бы не торопился с окончательными выводами.

– Может ли такая пакетная помощь спасти Украину от влияния на принятие решений Дональда Трампа в будущем?

– В этом, собственно, и состоит задача – чтобы ввести механизмы, которые не зависели бы от временной политической конъюнктуры. Конечно, есть личность Трампа, некоторые особенности в самой Республиканской партии. Следовательно, это решение должно быть закреплено на уровне законодательства, и тогда свернуть эту процедуру будет гораздо сложнее, даже если такие попытки будут предприниматься.