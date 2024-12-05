ВСУ вытеснили врага из села Новый Комар на Донеччине и пополнили обменный фонд – DeepState

Бойцы сил обороны Украины вытеснили подразделения российских оккупационных войск из населенного пункта Новый Комар в Донецкой области. Враг понес большие потери.

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Аналитики проекта DeepState в Telegram обнародовали видео, на котором бойцы 48-го отдельного штурмового батальона занимают позиции в селе. Отмечается, что зачистку Нового Комара от врага удалось произвести благодаря успешным действиям штурмовой пехоты.

Украинские бойцы ликвидировали часть оккупантов, некоторым из россиян удалось сбежать. В плен к ВСУ попали захватчики из 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

"Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были вовлечены в освобождение села. Экипажи дронщиков превращали россиян и кирпич в винегрет. Среди экипажей: ФПО РУБпАК "Вирий" 241 ОБр ТРО", – отметили в DeepState.

Также в боях принимали участие бойцы 31-й отдельной механизированной бригады и 23-й механизированной отдельной бригады.

Село Новый Комар расположено на правом берегу реки Мокрые Ялы в 5 километрах от районного центра Большая Новоселка. Россияне приступили к штурму этого населенного пункта с помощью шести бронемашин.

С начала полномасштабной войны Великая Новоселка была одной из целей российского наступления. Однако в 2022 году армия РФ не смогла захватить населенный пункт, а летом 2023 года украинские Вооруженные Силы вообще отодвинули противника на 10 км от поселка в рамках своего контрнаступления, пишет издание "Милитарный".

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ активизировались на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Интенсивность боевых действий возросла, враг штурмует малыми группами, а в Купянщине захватчики смогли в двух местах форсировать реку Оскол.