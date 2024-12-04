'Противник действует на перспективу': Селезнев объяснил замысел армии Путина на Харьковском направлении. Карта

В последние дни российские войска активизировались на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска. Интенсивность боевых действий там существенно возросла, враг постоянно ищет слабые места в украинской обороне и штурмует малыми группами, а на Купянщине захватчики смогли в двух местах форсировать реку Оскол.

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При этом враг преследует две цели: улучшить свою логистику и оттянуть украинские силы с других направлений. Замысел врага в интервью OBOZ.UA объяснил военный эксперт Владислав Селезнев.

Одним из напряженных участков на Харьковском направлении остается Волчанск.

"Последние несколько дней противник активизировался на севере Харьковской области в районе Волчанска. Противник постоянно ищет слабые места в нашей обороне и проводит так называемые мясные штурмы малыми штурмовыми группами. Интенсивность боевых действий значительно выросла", – констатировал Селезнев.

На Купянщине также наблюдается оживление вражеских войск, там у захватчиков есть определенные достижения.

"На востоке Харьковской области противник продолжает атаковать наши рубежи и позиции в районе населенного пункта Двуречная. По меньшей мере, на двух участках реки Оскол он осуществил ее форсирование и создал два плацдарма уже на правом берегу. Плюс он пытается расширять плацдармы на других участках фронта на левом берегу Оскол", – добавил эксперт.

Он считает очевидным, что россияне не отказались от планов сформировать на противоположном берегу Оскола в Харьковской области свои плацдармы, а также атаковать украинский гарнизон в районе Купянска и Купянска-Узлового: этот район очень нужен российским войскам для обеспечения логистики, ведь там расположен важный железнодорожный узел.

"Думаю, здесь противник действует на перспективу – ему крайне важно обеспечить это логистическое плечо для того, чтобы в дальнейшем обеспечивать всем необходимым свою группировку, которая действует в направлении Лимана. Лиман – это один из плацдармов, которые противник планирует сформировать в перспективе для атаки на Славвянско-Краматорскую городскую агломерацию", – подчеркнул Селезнев.

Он убежден, что из активности россиян в Харьковской области вытекают две самые очевидные цели, которых хочет достичь государство-агрессор.

"Первый элемент – создание соответствующих условий и возможностей для стабильной железнодорожной логистики российских войск – речь идет о восточной части Харьковской области. На севере, я думаю, ведутся тревожные действия, которые заставляют украинский Генштаб выделять дополнительные силы и средства на этот участок фронта – вместо того, чтобы направлять их на другие рубежи, более важные с точки зрения организации обороны", – констатировал Селезнев.

Напомним, накануне в Вооруженных силах Украины заявили, что оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Намерениям захватчиков помешали воины 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, которые провели зачистку района возле села Новомлынск, а в самом населенном пункте снова подняли украинский флаг.