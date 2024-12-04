Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Российская оккупационная армия существенно активизировалась практически вдоль всей линии фронта, включая север и юг нашей страны. Атаки в Харьковской области отчасти носят отвлекающий характер. Главная цель врага – установить контроль над логистическими маршрутами. Но о захвате города Харьков речь не идет – для этого у противника просто недостаточно ресурса.

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Точно так же недостаточно ресурса и для захвата других областных центров Украины – Запорожья и Херсона. 120-тысячная группировка, которую враг собрал на юге нашей страны, действительно способна наступать, но для установления контроля над большим городом потребуется как минимум 300 тысяч, которых у оккупационной армии просто нет. Форсирование Днепра – миссия из разряда невыполнимых. Тем не менее враг может создавать плацдармы на юге в качестве подготовки к новому этапу войны весной 2025 года.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Военнослужащие 42-й отдельной механизированной бригады заявили о наступлении на Харьковском направлении. Там они успешно отбили вражеские атаки. Считаете ли вы, что это направление может стать одним из главных для врага в ближайшие месяцы?

– Я не знаю, где находится 42-я бригада, но совершенно очевидно, что в последние несколько дней противник активизировался на севере Харьковской области, в районе Волчанска. Противник постоянно ищет слабые места в нашей обороне и проводит так называемые мясные штурмы малыми штурмовыми группами. Интенсивность боевых действий значительно возросла.

Также на востоке Харьковской области противник продолжает атаковать наши рубежи и позиции в районе населенного пункта Двуречное. Как минимум на двух участках реки Оскол он совершил форсирование этой реки и создал по меньшей мере два плацдарма уже на правом берегу. Плюс он пытается расширять плацдармы на иных участках фронта на левом берегу речки Оскол.

Очевидно, что противник не отказывается от своих планов в части формирования не только плацдармов на правобережье Оскола в Харьковской области, но и попыток атаковать наш гарнизон, находящийся в районе Купянска и Купянска-Узлового. Почему? Потому что противнику крайне важно иметь под контролем железнодорожные пути, чтобы обеспечить логистику.

Думаю, тут враг действует на перспективу – ему крайне важно обеспечить это логистическое плечо для того, чтобы в дальнейшем снабжать всем необходимым свою группировку, действующую в направлении Лимана. Лиман – это один из плацдармов, которые противник планирует сформировать в перспективе для атаки на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

Поэтому логика активности россиян на территории Харьковской области, очевидно, состоит из двух элементов. Первый элемент – создание соответствующих условий и возможностей для стабильной железнодорожной логистики российских войск – речь идет о восточной части Харьковской области. На севере, думаю, ведутся тревожные действия, вынуждающие украинский Генштаб выделять дополнительные силы и средства на этот участок фронта – вместо того, чтобы направлять их на иные рубежи, более важные с точки зрения организации обороны.

– Вы считаете, что все же основной вектор врага на севере – это Купянск, а не город Харьков? Харьков не является его главной целью?

– Безусловно, противник, возможно, и мечтает заблокировать, а еще лучше – оккупировать город Харьков, но у него для этого физически нет достаточного количества ресурсов.

Достаточно тревожные сигналы приходят из Северной Кореи – мол, правительство Пхеньяна передает какие-то дальнобойные артиллерийские системы, в том числе РСЗО, которыми российская армия может обстреливать как минимум северные пригороды Харькова. И это, конечно, тревожная новость. Что же касается ресурсных возможностей российской армии с целью атаки на Харьков, то сейчас у них таких возможностей нет.

Я бы обратил внимание на то, что фактически на всех участках фронта протяженностью 1350 километров противник значительно активизировал свои действия. Динамика не только на севере Харьковской области, но и на юге Запорожской. Подразделения украинской армии, которые находятся на территории Херсонской области, также отмечают подготовку российской армии к дальнейшим наступательным действиям.

Такое впечатление, что российская армия готова давить всюду и везде, дабы найти слабые места в украинской обороне, воспользоваться этим фактором и сосредоточить усилия там, где мы демонстрируем свою неспособность к стойкой обороне. К примеру, кто бы мог подумать еще недавно, что у нас так просядет линия фронта в районе населенного пункта Великая Новоселка. Но противник совершил рывок, продвинулся на глубину порядка 20 километров и в настоящее время из трех дорог, которые обеспечивают всем необходимым наш гарнизон, две находятся под контролем российской армии, а третья – в достаточно угрожающей ситуации.

В принципе, логика действий противника очевидна – он спешит реализовать определенные территориальные приобретения к дате "Ч" – ко дню инаугурации Трампа. На эти приобретения он готов обменивать жизни своих солдат. Четыре дня подряд потери российской армии – по 1700. Не очень приятная для путинской армии статистика.

– Действительно, наши военнослужащие указывают на признаки того, что оккупационная армия ведет подготовку к наступлению на юге нашей страны. Вы упомянули о способности к стойкой обороне. Можем ли мы рассчитывать на то, что по крайней мере здесь, на юге, враг не сможет достичь существенных успехов?

– Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области господин Федоров утверждает, что соответствующие мероприятия в части строительства инженерных фортификаций были выполнены. Но возникает абсолютно логичный вопрос: новый вызов для украинских Сил обороны, реальная угроза потери контроля над Великой Новоселкой – не случится ли так, что противник получит возможность бить во фланг нашим силам и средствам? Можем ли мы быть совершенно уверены в том, что подрядные организации, которых обязали ВГА, подготовили необходимое количество тех самых инженерных фортификаций?

Вопрос без ответа. Информации об этом у большинства экспертов нет, а те, кто имеют, не будут распространяться на эту тему.

Но противник иногда предпринимает атаки в местах, где мы не рассчитываем на удары. В результате мы получаем серьезные проблемы на линии фронта, связанные с выходом наших частей и подразделений. Поэтому думаю, что этот фактор не следует исключать.

Что же касается возможностей российской армии атаковать на юге нашей страны, то такие предпосылки и условия созданы. 120-тысячная группировка российской армии "Днепр", стабильная логистика, вменяемый командующий генерал Теплинский – я думаю, что невероятная синхронизация и концентрация этих трех факторов могут в определенной степени сыграть на руку успешности продвижения российской армии.

Не думаю, что масштабы продвижения могут быть еще большими. Например, 120 тысяч для того, чтобы купировать Запорожье, крайне мало. Необходима группировка в 300 или даже 400 тысяч, чтобы захватить крупный промышленный областной центр. Но создать плацдармы для перспективного наступления в рамках весенне-летней наступательной кампании 2025 года российская армия на юге Запорожской области способна.

В части создания плацдарма на правом берегу Днепра, такого себе аналога Крынок в исполнении россиян, то я не думаю, что у них это получится. Бои за острова в дельте Днепра идут и, думаю, будут происходить постоянно. Но форсировать Днепр, создать на правобережье реки в Херсонской области плацдармы – это миссия из разряда невыполнимых.

Но ключевой фактор – фактор ресурсов. Как будет развиваться ситуация, будет ли иметь в ближайшей перспективе украинская армия достаточное количество ресурсов для обеспечения стабильной обороны? Не думаю, что в открытых источниках мы найдем ответ на этот вопрос.