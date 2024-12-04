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Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Татьяна Гайжевская
War
6 минут
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Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Российская оккупационная армия существенно активизировалась практически вдоль всей линии фронта, включая север и юг нашей страны. Атаки в Харьковской области отчасти носят отвлекающий характер. Главная цель врага – установить контроль над логистическими маршрутами. Но о захвате города Харьков речь не идет – для этого у противника просто недостаточно ресурса.

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Точно так же недостаточно ресурса и для захвата других областных центров Украины – Запорожья и Херсона. 120-тысячная группировка, которую враг собрал на юге нашей страны, действительно способна наступать, но для установления контроля над большим городом потребуется как минимум 300 тысяч, которых у оккупационной армии просто нет. Форсирование Днепра – миссия из разряда невыполнимых. Тем не менее враг может создавать плацдармы на юге в качестве подготовки к новому этапу войны весной 2025 года.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Военнослужащие 42-й отдельной механизированной бригады заявили о наступлении на Харьковском направлении. Там они успешно отбили вражеские атаки. Считаете ли вы, что это направление может стать одним из главных для врага в ближайшие месяцы?

– Я не знаю, где находится 42-я бригада, но совершенно очевидно, что в последние несколько дней противник активизировался на севере Харьковской области, в районе Волчанска. Противник постоянно ищет слабые места в нашей обороне и проводит так называемые мясные штурмы малыми штурмовыми группами. Интенсивность боевых действий значительно возросла.

Также на востоке Харьковской области противник продолжает атаковать наши рубежи и позиции в районе населенного пункта Двуречное. Как минимум на двух участках реки Оскол он совершил форсирование этой реки и создал по меньшей мере два плацдарма уже на правом берегу. Плюс он пытается расширять плацдармы на иных участках фронта на левом берегу речки Оскол.

Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Очевидно, что противник не отказывается от своих планов в части формирования не только плацдармов на правобережье Оскола в Харьковской области, но и попыток атаковать наш гарнизон, находящийся в районе Купянска и Купянска-Узлового. Почему? Потому что противнику крайне важно иметь под контролем железнодорожные пути, чтобы обеспечить логистику.

Думаю, тут враг действует на перспективу – ему крайне важно обеспечить это логистическое плечо для того, чтобы в дальнейшем снабжать всем необходимым свою группировку, действующую в направлении Лимана. Лиман – это один из плацдармов, которые противник планирует сформировать в перспективе для атаки на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

Поэтому логика активности россиян на территории Харьковской области, очевидно, состоит из двух элементов. Первый элемент – создание соответствующих условий и возможностей для стабильной железнодорожной логистики российских войск – речь идет о восточной части Харьковской области. На севере, думаю, ведутся тревожные действия, вынуждающие украинский Генштаб выделять дополнительные силы и средства на этот участок фронта – вместо того, чтобы направлять их на иные рубежи, более важные с точки зрения организации обороны.

Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

– Вы считаете, что все же основной вектор врага на севере – это Купянск, а не город Харьков? Харьков не является его главной целью?

– Безусловно, противник, возможно, и мечтает заблокировать, а еще лучше – оккупировать город Харьков, но у него для этого физически нет достаточного количества ресурсов.

Достаточно тревожные сигналы приходят из Северной Кореи – мол, правительство Пхеньяна передает какие-то дальнобойные артиллерийские системы, в том числе РСЗО, которыми российская армия может обстреливать как минимум северные пригороды Харькова. И это, конечно, тревожная новость. Что же касается ресурсных возможностей российской армии с целью атаки на Харьков, то сейчас у них таких возможностей нет.

Я бы обратил внимание на то, что фактически на всех участках фронта протяженностью 1350 километров противник значительно активизировал свои действия. Динамика не только на севере Харьковской области, но и на юге Запорожской. Подразделения украинской армии, которые находятся на территории Херсонской области, также отмечают подготовку российской армии к дальнейшим наступательным действиям.

Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Такое впечатление, что российская армия готова давить всюду и везде, дабы найти слабые места в украинской обороне, воспользоваться этим фактором и сосредоточить усилия там, где мы демонстрируем свою неспособность к стойкой обороне. К примеру, кто бы мог подумать еще недавно, что у нас так просядет линия фронта в районе населенного пункта Великая Новоселка. Но противник совершил рывок, продвинулся на глубину порядка 20 километров и в настоящее время из трех дорог, которые обеспечивают всем необходимым наш гарнизон, две находятся под контролем российской армии, а третья – в достаточно угрожающей ситуации.

Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

В принципе, логика действий противника очевидна – он спешит реализовать определенные территориальные приобретения к дате "Ч" – ко дню инаугурации Трампа. На эти приобретения он готов обменивать жизни своих солдат. Четыре дня подряд потери российской армии – по 1700. Не очень приятная для путинской армии статистика.

– Действительно, наши военнослужащие указывают на признаки того, что оккупационная армия ведет подготовку к наступлению на юге нашей страны. Вы упомянули о способности к стойкой обороне. Можем ли мы рассчитывать на то, что по крайней мере здесь, на юге, враг не сможет достичь существенных успехов?

– Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области господин Федоров утверждает, что соответствующие мероприятия в части строительства инженерных фортификаций были выполнены. Но возникает абсолютно логичный вопрос: новый вызов для украинских Сил обороны, реальная угроза потери контроля над Великой Новоселкой – не случится ли так, что противник получит возможность бить во фланг нашим силам и средствам? Можем ли мы быть совершенно уверены в том, что подрядные организации, которых обязали ВГА, подготовили необходимое количество тех самых инженерных фортификаций?

Захватить Запорожье, Харьков, Херсон, форсировать Днепр: Селезнев оценил возможности армии Путина

Вопрос без ответа. Информации об этом у большинства экспертов нет, а те, кто имеют, не будут распространяться на эту тему.

Но противник иногда предпринимает атаки в местах, где мы не рассчитываем на удары. В результате мы получаем серьезные проблемы на линии фронта, связанные с выходом наших частей и подразделений. Поэтому думаю, что этот фактор не следует исключать.

Что же касается возможностей российской армии атаковать на юге нашей страны, то такие предпосылки и условия созданы. 120-тысячная группировка российской армии "Днепр", стабильная логистика, вменяемый командующий генерал Теплинский – я думаю, что невероятная синхронизация и концентрация этих трех факторов могут в определенной степени сыграть на руку успешности продвижения российской армии.

Не думаю, что масштабы продвижения могут быть еще большими. Например, 120 тысяч для того, чтобы купировать Запорожье, крайне мало. Необходима группировка в 300 или даже 400 тысяч, чтобы захватить крупный промышленный областной центр. Но создать плацдармы для перспективного наступления в рамках весенне-летней наступательной кампании 2025 года российская армия на юге Запорожской области способна.

В части создания плацдарма на правом берегу Днепра, такого себе аналога Крынок в исполнении россиян, то я не думаю, что у них это получится. Бои за острова в дельте Днепра идут и, думаю, будут происходить постоянно. Но форсировать Днепр, создать на правобережье реки в Херсонской области плацдармы – это миссия из разряда невыполнимых.

Но ключевой фактор – фактор ресурсов. Как будет развиваться ситуация, будет ли иметь в ближайшей перспективе украинская армия достаточное количество ресурсов для обеспечения стабильной обороны? Не думаю, что в открытых источниках мы найдем ответ на этот вопрос.