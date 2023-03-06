ВСУ за неделю ликвидировали более 5 тыс. оккупантов: потери РФ в Украине могут достичь 200 тыс. человек к 9 мая

Воины Сил обороны Украины только за последнюю неделю ликвидировали на фронте более 5 тыс. оккупантов. Если так пойдет и дальше, то к символическому для страны-агрессора России 9 мая потери живой силы ее войск могут превысить 200 тыс. человек.

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Уже сегодня, 6 марта, количество убитых на украинской земле военнослужащих ВС РФ превышает 153,7 тыс., а это означает, что в среднем они теряли 2848 солдат в неделю. Об этом свидетельствуют данные портала russian-casualties.in.ua (чтобы просмотреть инфографику, доскролльте новость до конца).

Согласно подсчету, за неделю с 27 февраля по 5 марта этого года на фронте защитники Украины "демилитаризовали" 5080 захватчиков из России.

В то же время потери в технике российской армии за неделю составляют (в скобках – в среднем за все время с начала войны):

– танки – 38 (63);

– боевые бронемашины – 82 (124);

– артсистемы – 53 (45);

– РСЗО – 13 (9);

– средства ПВО – 3 (5);

– самолеты – 2 (6);

– вертолеты – 1 (5);

– БПЛА – 38 (39);

– крылатые ракеты – 0 (16);

– автотехника и автоцистерны – 59 (98);

– спецтехника – 4(4).

Отметим, что статистика портала russian-casualties.in.ua ведется на основе данных Генерального штаба ВСУ.

"При темпах ликвидации раш*стов, как на прошлой неделе, 200 тыс. мы увидим 9 мая", – предположили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ проинформировали, что 5 марта украинские воины ликвидировали 650 оккупантов, сбили 15 беспилотников и уничтожили девять танков вражеской армии. Кроме того, были "демилитаризированы" два средства противовоздушной обороны захватчиков.

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