ВСУ за полчаса на востоке сбили три ударных вертолета оккупантов Ка-52

Воздушные силы Украины за полчаса противовоздушного боя на востоке уничтожили три российских Ка-52 "Аллигатор". Ударные вертолеты противника были поражены подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Об этом утром 24 января сообщили в пресс-службе Воздушных сил. Отмечается, что "Аллигаторы" были сбиты с 00:00 по 00:30 в ночь на вторник.

"За полчаса противовоздушного боя с 00:00 по 00:30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", – говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, что разведывательно-ударный вертолет поддерживает штурмовые отряды врага, в том числе и ЧВК "Вагнер".

Вертолет "Аллигатор" – командирская машина армейской авиации, которую РФ производит с 2008 года. Всего выпущено около 170 Ка-52. С начала масштабного вторжения в Украине ликвидированы около пяти десятков "Аллигаторов".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ "приземлили" шесть воздушных целей противника, в том числе два Су-25 и один Ка-52. Также были уничтожены две ракеты Х-59 и беспилотник "Орлан-10".