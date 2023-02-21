ВСУ за сутки ликвидировали 760 оккупантов и уничтожили 10 танков врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 20 февраля ликвидировали на фронте по меньшей мере 760 оккупантов из России. В общем на сегодня 144 440 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме этого, за полные 362 дня войны наши воины "демилитаризовали" тысячи бронемашин, автотехники и сотни единиц авиации ВС РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен путинских захватчиков, Силы обороны накануне в небе обезвредили пять БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2023) врага.

Также воины сожгли десять российских танков (в общем 3326), девять боевых бронированных машин (6562), четыре артиллерийские системы (2338), по одной единице автомобильной техники и автоцистерн (5210) и спецтехники (226).

С начала полномасштабного вторжения на фронте защитники Украины "отминусовали" 873 крылатых ракет, 471 РСЗО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 243 средства ПВО, 18 кораблей/катеров российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны Украины устроили российской оккупационной армии неделю "бавовны". В общем было уничтожено 10 складов боеприпасов и шесть баз, контрольных пунктов, штабов захватчиков.

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