ВСУ за сутки на фронте ликвидировали 630 захватчиков и сожгли шесть ББМ – Генштаб

Защитники Украины в течение 20 апреля ликвидировали на фронте по меньшей мере 630 оккупантов из РФ. В целом с начала полномасштабного российского вторжения 185 050 вояк армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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Кроме того, наши воины "демилитаризовали" тысячи бронемашин, автотехники и сотни единиц боевой авиации ВС РФ. Обновленные данные о потерях врага были опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, параллельно с личным составом вражеского войска, накануне украинские воины сожгли шесть боевых бронированных машин (всего 7126), две артиллерийские системы (2827) и один танк (3668).

Также бойцы Сил обороны превратили в металолом шесть единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5713) и две единицы спецтехники (334).

В небе защитники обезвредили восемь вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2394). А список остальной уничтоженной техники и вооружения армии РФ не изменился, минус:

– 911 крылатых ракет;

– 539 РСЗО;

– 308 самолетов;

– 293 вертолета;

– 285 средств ПВО;

– 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Нацгвардии Украины всего за неделю очистили украинскую землю от 300 военных путинской армии, уничтожили два вражеских миномета с расчетами. Таков результат работы нацгвардейцев на Донетчине и Луганщине.

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