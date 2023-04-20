Нацгвардейцы за неделю очистили украинскую землю от 300 оккупантов

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Захватчики несут значительные потери как среди техники, так и личного состава.

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Всего через неделю нацгвардейцы очистили украинскую землю от 300 военных путинской армии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В частности, 300 ликвидированных оккупантов – это результат работы украинских защитников в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, нацгвардейцы уничтожили два вражеских миномета с расчетами.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали около 300 оккупантов и 2 миномета с расчетами в течение прошлой недели на Донетчине и Луганщине. Постепенно идем к своей цели – победе", – отметили в МВД.

Напомним, Вооруженные силы Украины продемонстрировали мощный артиллерийский удар по врагу на фронте. В результате оккупанты потеряли 4 противотанковых орудия и 2 тяжеловоза боеприпасов.

Воины ВСУ также ликвидировали двое солдат из российской армии, которые пытались обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом. "Бавовна" прилетела на оккупантов, когда те взялись за лопаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники из Черниговщины показали на видео обломки сбитого "Шахеда" оккупантов. Вражеский "мопед" не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе.

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