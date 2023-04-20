'Бавовна' удалась: воины ВСУ уничтожили вражеские пушки и тяжеловозы боеприпасов. Видео

Вооруженные силы Украины продемонстрировали мощный артиллерийский удар по врагу на фронте. В результате оккупанты потеряли 4 противотанковые пушки и 2 тяжеловоза боеприпасов.

Видео дня

Соответствующее видео представила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Как отмечается, успешную работу по "демилитаризации" противника выполнили воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В частности, побратимы из "Эдельвейса" скорректировали работу артиллеристов "Великокняжеской" бригады.

Видео защитников показывает, как ВСУ из артиллерии наносят удары по противотанковой батарее врага. В результате они уничтожили вражеские пушки МТ-12 "Рапира" и тяжеловозы.

"Громом и пламенем! Уничтожены 4 вражеские противотанковые пушки и 2 тяжеловоза боеприпасов орков", – рассказали в 40-й бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины на Бахмутском направлении проредили ряды врага. В результате атаки было ликвидировано около десяти захватчиков.

– Согласно утренней сводке Генштаба, за сутки ВСУ отбили более 55 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

– Потери РФ за минувшие сутки составили 670 захватчиков. Также уничтожены 6 артиллерийских систем врага и 10 ББМ.