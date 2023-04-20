Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили 'бавовну' врагу и проредили его ряды. Видео

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили очередную "бавовну" оккупантам. В результате успешных ударов были ликвидированы около десяти захватчиков.

Видео дня

Ряды врага проредили воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной на базе подразделения ТрО "Азов". Видео ударов опубликовал основатель основатель полка "Азов" Андрей Билецкий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бахмутское направление. Работает 1 механизированный батальон и артиллерия 3 ОШБр. Уничтоженный личный состав – с десяток "хороших русских", – рассказал военный.

На видео видно, как бойцы ВСУ наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе.

Среди ликвидированных – военный РФ, который запускал вражеский дрон к позициям украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны Украины отбили более 55 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. На Бахмутском направлении наши воины отбили атаки в районе Хромово.

– Потери РФ за сутки составили 670 оккупантов. Также уничтожены 6 артсистем врага и 10 ББМ.