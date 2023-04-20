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Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили "бавовну" врагу и проредили его ряды. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
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Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили 'бавовну' врагу и проредили его ряды. Видео

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили очередную "бавовну" оккупантам. В результате успешных ударов были ликвидированы около десяти захватчиков.

Видео дня

Ряды врага проредили воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной на базе подразделения ТрО "Азов". Видео ударов опубликовал основатель основатель полка "Азов" Андрей Билецкий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили "бавовну" врагу и проредили его ряды. Видео

"Бахмутское направление. Работает 1 механизированный батальон и артиллерия 3 ОШБр. Уничтоженный личный состав – с десяток "хороших русских", – рассказал военный.

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили "бавовну" врагу и проредили его ряды. Видео

На видео видно, как бойцы ВСУ наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе.

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили "бавовну" врагу и проредили его ряды. Видео

Среди ликвидированных – военный РФ, который запускал вражеский дрон к позициям украинских защитников.

Защитники Украины на Бахмутском направлении устроили "бавовну" врагу и проредили его ряды. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны Украины отбили более 55 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. На Бахмутском направлении наши воины отбили атаки в районе Хромово.

– Потери РФ за сутки составили 670 оккупантов. Также уничтожены 6 артсистем врага и 10 ББМ.

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