ВСУ за сутки обезвредили 1430 оккупантов и 16 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1430 российских захватчиков. Также уничтожили 165 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 831 620 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 27 января данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 74 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 23 327).

Воины обезвредили 16 артиллерийских систем (всех 22 339), 12 боевых бронированных машин (20 561) и три танка (9871) врага. Кроме этого, сожгли 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн (35 183), одну – спецтехники (3716) захватчиков.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3053 крылатые ракеты, 1263 РСЗО, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, снайперская группа 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировала восьмерых вражеских солдат и 12 ранила на территории Курщины. Трое бойцов, участвовавших в этом бою, рассказали о его деталях.

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