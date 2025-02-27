ВСУ за сутки обезвредили 1150 оккупантов и 69 артсистем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1150 российских захватчиков. Также уничтожили 373 единицы военной техники и вооружения армии РФ

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 871 850 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 27 февраля данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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