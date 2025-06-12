Потери живой силы РФ в Украине превысили 1 млн: за сутки минус 1140 оккупантов. Видео

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили примерно 1140 захватчиков из РФ. Также обезвредили 331 единицу российской военной техники и вооружения.

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За более чем три года полномасштабной войны общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационной армии достигли 1 000 340 военнослужащих. Обновленные данные 12 июня обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 47 артиллерийских систем (всего 29 063), шесть танков (10 933), три боевые бронированные машины (22 786) и одно средство ПВО (1184) оккупационных сил РФ.

В небе на передовой защитники сбили 138 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 40 435), на земле сожгли 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн (51 715).

Всего за время войны Силы обороны уничтожили также 3914 единиц спецтехники, 3337 крылатых ракет, 1413 РСЗО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме потерь на поле боя, российские войска терпят поражения и в тылу. Так, 11 июня Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов в Тамбовской, Курской и Воронежской областях России.

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