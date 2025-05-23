ВСУ за сутки обезвредили 1050 оккупантов и две РСЗО российской армии – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1050 захватчиков из РФ. Также обезвредили 335 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 23 мая общие потери личного состава российской армии составляют 978 700 (санитарные и безвозвратные). Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне защитники уничтожили 43 артиллерийские системы (всего 28 165), два танка (10 841), две реактивные системы залпового огня (1390) и одну боевую бронированную машину (22 575) оккупантов.

Было поражено 148 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 36 945) и 139 единиц автомобильной техники и автоцистерн (49 407).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3895 единиц спецтехники, 3197 крылатых ракет, 1167 средств ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении фронта бойцы бригады "Форпост" нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек". Цель стоимостью около $15 млн была поражена с помощью FPV-дрона.

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