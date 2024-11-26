ВСУ за сутки обезвредили 1480 оккупантов и 20 вражеских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны уничтожили 214 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. В боях ликвидировали и ранили около 1480 российских захватчиков.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за более чем 2,9 года, достигают примерно 733 830. Обновленные по состоянию на 26 ноября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили российскую крылатую ракету (всех 2765) и 72 беспилотника оперативно-тактического уровня (19 552).

Было уничтожено 20 вражеских боевых бронированных машин (всего 19 256), 19 артиллерийских систем (20 806), шесть танков (9435).

Кроме того, воины сожгли 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 042), две – спецтехники (3683) армии РФ.

За все время полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 1254 РСЗО, 1004 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки России на Украину 25 ноября пограничники сбили три дрона – "Шахед" и две "Герберы" с помощью стрелкового оружия. Это произошло в небе над Сумщиной.

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