ВСУ за сутки обезвредили 970 захватчиков и 36 российских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 292 единицы вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 970 военных преступников из РФ.

Видео дня

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 020 980 (ликвидированных и раненых оккупантов). Обновленную информацию 1 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне было больше всего обезврежено вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня – 144 (а в общем за время войны – 42 920).

Кроме этого, воины уничтожили 36 российских артиллерийских систем (всего 29 754), шесть боевых бронированных машин (22 928) и три танка (10 983), а еще сожгли 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 53 696) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3921 единицу спецтехники, 3436 крылатых ракет, 1427 РСЗО, 1190 средств ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия потеряла несколько самолетов на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ в результате удара Сил обороны Украины в ночь на 27 июня. Это подтверждают фотографии местности, сделанные спутниками: они показали следы вероятной детонации подвесного вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!