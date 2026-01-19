Силы обороны уменьшили численность вражеской армии еще на 1020 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 227 тыс. 440 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 19 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали два танка (11 573), три боевые бронированные машины (23 922), 39 артиллерийских систем (36 333), одну РСЗО (1617), 765 БпЛА оперативно-тактического уровня (110 215).

Также уничтожено 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн (74 876) и одну единицу спецтехники (4045).

За сутки Россия потеряла 981 единицу вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1278 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4163 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разведчики "Артана" показали, как крушат врага на Лиманском направлении. Они зачистили вражеские позиции во время рейда. Часть российских захватчиков попала в плен.

Также сообщалось, что агенты "Атеш" ударили по ключевой подстанции в Брянске. Она питала важную для логистики оккупантов железнодорожную станцию, ряд предприятий, работающих на российскую армию, а также базы хранения горючего.

