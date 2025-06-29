Самолеты полностью уничтожены: появились спутниковые фото с пораженного Силами обороны аэродрома на Волгоградщине

Российская оккупационная армия действительно потеряла несколько самолетов на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ в результате удара Сил обороны Украины в ночь на пятницу, 27 июня. Это подтверждают фотографии местности, сделанные спутниками.

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Снимки проанализировали OSINT-специалисты "КіберБорошна". Своими выводами они поделились в Telegram-канале 29 июня.

На кадрах, запечатленных из космоса в воскресенье, видны результаты успешной атаки по аэродрому противника.

"На одном из мест самолетов видны следы вероятной детонации подвесного вооружения – на изображении этот момент обозначен желтым цветом", – пояснили OSINT-исследователи.

Фото, сделанные в среду (то есть еще до украинского удара) европейским спутником Sentinel-1, подтверждают: именно в этом месте ранее базировалась группа российских самолетов.

Напомним: "Мариновку" 27 июня атаковали Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ с помощью дальнобойных дронов.

В СБУ заявляли об уничтожении двух Су-34 и повреждении еще двух истребителей. Также вспыхнул пожар на техническо-эксплуатационной части российского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Как писал OBOZ.UA, аэродром "Мариновка" ранее уже подвергался украинским ударам. В частности, утром 22 августа 2024 года, когда беспилотники разрушили укрытия для самолетов и другую инфраструктуру.

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