ВСУ за сутки отбили 100 вражеских атак, в России продолжается скрытая мобилизация: Генштаб рассказал о ситуации в годовщину войны

Украина пережила уже год полномасштабной войны, начатой Россией. Сегодня армия страны-агрессора сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно захваченных территориях.

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Наши же защитники дают мощный отпор врагу: накануне они отбили около ста его атак на указанных участках фронта, нанесли новые потери. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 366-е сутки российского вторжения.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты на Харьковщине и Херсонщине. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Агрессор из минометов и артиллерии обстрелял н. п. Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водологи, Запсилье, Мирополье – Сумской; более 22 районов населенных пунктов на Харьковщине – Красной Зари, Ветеринарного, Стрелечья, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также ВС РФ нанесли удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огурцово.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия возле Стельмаховки, Дибровы, Белогоровки, Федоровки и Раздолевки. В то же время обстреляли более 20 районов н. п., в частности Гряниковки, Синковки, Купянска и Табаевки Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине; Григоровки, Спорного, Берестово, Раздолевки и Федоровки Донецкой области. Они нанесли авиаудары неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине, Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине. Также пострадали Спорное, село Сакко и Ванцетти на Донетчине. На направлении захватчики применили шесть баражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

На Бахмутском направлении российская армия провела несколько безуспешных наступательных действий в районах Берховки, Бахмута, Зализнянского, Ивановского, Часового Яра, Дилиевки и Васильевки. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Зализнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи Водяного, Невельского, Новомихайловки и Пречистовки. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневому воздействия подвергились районы более 25 н. п., в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Степногорск, Павловское – Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области, а в целом районы более 30 населенных пунктов.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе враг продолжает скрытую мобилизацию в РФ. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста. Ей подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество "мобиков" – это граждане, отбывающие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины.

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение интернета должно произойти на всех захваченных территориях Луганской области.

В течение 23 февраля авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре – по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину наши граждане за сутки собирали сотни миллионов для ВСУ, а оккупанты клянчили у мам лопат. О том, как прошел год войны – читайте в материале.

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