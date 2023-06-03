ВСУ за сутки отбили 16 атак врага, поражен пункт управления и три склада БК захватчиков - Генштаб

Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий и попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские защитники отбивают многочисленные атаки оккупантов и наносят захватчикам большие потери.

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ВСУ за сутки отразили 16 атак врага. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 3 июня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области.

Противник также совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Гремяч, Гай Черниговской области; Атинское, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Боч и Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики пытались вести безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении путинская армия пыталась наступать в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, граничащих с линией столкновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. Противник нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики наступательных действий не производили. При этом враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Кроме того, противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 9 атак противника. Также захватчики безуспешно пытались наступать в Александровке Донецкой области. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села. Эти сутки оккупанты нанесли авиационный удар по Марьинке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледар и Пречистовка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

Кроме того, российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В Геническом Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.

В то же время захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. К примеру, в населенном пункте Скадовск Херсонской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

При этом авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава. Украинские защитники также уничтожили 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 боеприпаса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинская армия во время предстоящего контрнаступления будет иметь значительное преимущество над неслаженными российскими силами. Командование РФ сейчас ищет возможности для одержания хотя бы малейших побед;

– Министр обороны Великобритании Бен Воллес выразил убеждение, что Украина может в этом году деоккупировать Крым. По его словам, у российских сил сейчас закончилось вооружение, необходимое для обороны полуострова.

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