ВСУ за сутки отбили 70 вражеских атак на пяти направлениях, уничтожен пункт управления врага и три склада с БК – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает пытаться наступать на востоке Украины. Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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В течение 24 февраля украинские войска отбили около 70 атак противника на указанных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 февраля.

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцово и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Оккупанты обстреляли из артиллерии районы 17 населённых пунктов. В частности, под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города. Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.

В Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "ахмат".

В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПЛА (1 типа "Орлан-10", 1 – "Зала" и 2 – "Ланцет-3"). Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что усиленным атакам и обстрелам будет подвергнут Угледар Донецкой области, поскольку военное командование захватчиков готовит новую попытку прорвать линию обороны.

Напомним, вечером 24 февраля российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в областном центре прогремели взрывы.

К слову, в Вооруженных силах Украины предупредили, что Россия выискивает новую тактику ракетных ударов.

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