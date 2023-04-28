ВСУ за сутки отбили более 65 вражеских атак, поражены два пункта управления и состав БК оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 65 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях украинского фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 апреля. Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации нашей территории и продолжает вести захватническую войну.

Потери России

Российские захватчики в Украине продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля умерло 20 захватчиков.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по ЗРК противника.

В то же время наши защитники были сбиты 6 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство ППО, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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