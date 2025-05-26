ВСУ за сутки отминусовали тысячу оккупантов и четыре танка армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1000 российских захватчиков. Также уничтожили 475 единиц военной техники и вооружения армии РФ, среди которых более полусотни крылатых ракет.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 981 850 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 26 мая данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 53 российских крылатых ракеты (всех 3256) и 264 беспилотника оперативно-тактического уровня (37 631).

Украинские воины уничтожили 51 артиллерийскую систему (всего 28 320), восемь боевых бронированных машин (22 641), четыре танка (10 858), два средства ПВО (1171), одну РСЗО (1397), а также сожгли 92 единицы автомобильной техники и автоцистерн (49 843) оккупационных сил РФ.

Кроме этого, всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3902 единицы спецтехники, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР разбили военный поезд россиян на временно оккупированной части Запорожской области. Захватчики перевозили на нем горючее.

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