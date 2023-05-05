ВСУ за сутки отразили около 60 атак, уничтожили пункт управления и склады БК врага – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили около 60 атак ВС РФ, которые продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, на запорожской и херсонской линии фронта оккупанты обороняются и одновременно обстреливают населенные пункты.

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Накануне украинская боевая авиация, ракетчики и артиллеристы проредили ряды захватнического войска, ударив по районам сосредоточения его живой силы, пункту управления, складах и технике. О последних новостях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 5 мая – 436-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки РФ нанесла массированный удар по территории нашей страны, применив иранские ударные БПЛА Shahed, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

Также враг и дальше применяет тактику террора. Накануне он нанес 10 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью, 75 авиационных ударов и 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших атак агрессора по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях ныне признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Там без особых изменений.

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