'ВСУ здесь нет': оккупанта взяли в плен в момент съемки пропагандистского ролика в Константиновке. Видео

Российский оккупант решил снять пропагандистское видео в Константиновке. Уже на следующий день он попал в плен к украинским воинам.

Теперь пропагандист-неудачник снимается в видео с допросов. Историю о почти молниеносной карме рассказали в 49-м ОШБ "Карпатская Сечь".

Оккупант решил снять "победное" видео из Константиновки

В 49 ОШБ опубликовали "видео, созданное при полном согласии военнопленного для документирования событий российско-украинской войны и преступлений РФ".

"Вместо эвакуации командование РФ отправляет своих больных солдат снимать видеоблоги. Две недели укрытий в холодных домах, обмороженные конечности, и тотальный игнор от руководства. Вместо лекарств пехотинец 72-й бригады РФ получил другой приказ: проскользнуть на одну из площадей города Константиновка и записать пропагандистское селфи об отсутствии Украинского Войска. Он успел нажать кнопку записи, но отправить отчет не суждено было. Бойцы "Карпатской Сечи" быстро внесли жесткие коррективы в его контент-план", – отметили в батальоне.

Опубликованное военными видео начинается с тех самых "победных" кадров.

"15 февраля 2026 год. ВСУ здесь нет, военнослужащих. Слава России. Победа будет за нами", – не очень уверенным голосом произносит оккупант.

Через мгновение кадр меняется – и тот самый "константиновский блогер", как назвали его в 49 ОШБ, сидит на фоне боевого флага "Карпатской Сечи" с наручниками на руках.

Россиянин рассказал, что зовут его Евгений Владимирович Кокин, что родился он 22 сентября 1983 года, а в Украину приехал как оккупант из рядов 3 батальона 72 мотострелковой бригады ВС РФ.

Свой "боевой путь" этот "богатырь" из "второй армии мира" начинал так же, как и многие его "собратья": из тюрьмы.

"В сентябре, когда я сел в тюрьму, пришли сотрудники СИЗО и предлагали идти на "СВО". Я отказывался. Потом в конце сентября приходили... В конце ноября я согласился и 12 декабря подписал контракт. Согласился я ради своего сына. Были у меня планы убежать с полигона. Но планы не осуществились. Когда привезли на полигон - предупредили, что везде стоят вокруг полигона камеры, какие-то датчики движения и военная полиция расстреливает, кто убегает... И так и говорили, что мы "мясо", – рассказал пленный.

Вспомнил он также и свое прибытие на передовую.

"Нас вывозили рано утром потемну. Как мне сказали, "нулевой рубеж". Оттуда шел пешком по лесопосадкам. Вели "птицей". Зашел в город. Я там выбрал дом.... Так себе, неудачный дом. Ничего там не было. Холодно, морозы. Бомбили там откуда-то... Было страшно, я не выходил. Я отморозил ноги себе, пальцев не чувствую. Не знаю, че с ними происходит уже пол месяца, может больше даже. Командование обещало прислать мне обезлбол. Обезбола так и не прислали, ничего не прислали. Я говорил им неоднократно, что моим ногам кранты. Но они мне только говорили: "Чуть позже мы тебя оттянем обратно". Куда обратно? Я не знаю", – говорит россиянин.

За день до попадания в плен о "освободителе" командиры таки вспомнили: ему поручили "почетную миссию" снять видео о якобы контроле оккупационной армии над Константиновкой.

"Поступил (приказ), что я должен пройти на площадь и снять видео, где якобы Константиновка почти наша. В общем, как сказали, так я... Я когда пошел, тронулся – "птичек" много было. Перестрелка там была где-то в пятиэтажках. Слышал, там гранаты взрывались. Я ему по рации говорю, командованию, что там перестрелка какая-то, я ж буду там же проходить... Он говорит: "Кому ты нах*р нужен? Иди, тебя никто не тронет". Я отказывался от этой задачи, сказал, что хочу жить, хочу сына воспитывать. Он мне говорит: "Иди, с*+ка, выходи с этого, бл*, дома, нах*й – и иди на площадь". Там наши, говорит, работают. Орал, короче, в эту рацию. "Не выводи меня из себя", туда-сюда... "Иди, сними видео, спокойно по площади пройдись, до столба"... Это было 15 февраля. Я сделал, как они говорили", – вспоминает оккупант.

А уже на следующий день он оказался в плену.

"Услышал: "Кто здесь?". Я чуть-чуть приоткрылся со спальника. Кто меня взял в плен – со мной обращались нормально. Не били, не покалечили. Потому что я не сопротивлялся. Может из-за этого, я не знаю. Относились ко мне до приезда сюда и до сих пор нормально. Все хорошо. Не бьют, кормят, курить дают, пить дают. Все хорошо, все отлично. Не так, как рассказывали нам наши российские всякие там офицеры какие-то, что при взятии в плен издеваются, бьют, убивают... Не так это все", – не без ноток удивления констатировал россиянин.

В "Карпатской Сечи" подтверждают: тем оккупантам, которые не оказывают сопротивления и сдаются в плен, не грозит ничего. Кроме, разве, сохранения их жизней – не очень сладких, учитывая то, как легко они ими рискуют, ради денег отправляясь убивать – и умирать – на чужой земле.

"Этот "константиновский блогер" сохранил себе жизнь только по одной причине — не оказывал сопротивления. Это единственный рабочий алгоритм для оккупанта, который хочет выжить, получить базовое человеческое отношение и пойти на обмен. Все остальные сценарии заканчиваются в украинской земле", – резюмировали военные.

