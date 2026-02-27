'Для меня немного шок': боец ВСУ взял в плен земляка, которого мобилизовали в армию Путина с ВОТ. Видео

Недавно воины 158 отдельной механизированной бригады с помощью БпЛА с громкоговорителем взяли в плен пятерых российских оккупантов. Один из них оказался земляком украинского защитника с временно оккупированной части Запорожской области.

Как только парню исполнилось 18 лет – он оказался в 810 бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ, а через две недели уже был на передовой, на Северо-Слобожанском направлении. Впечатляющую историю рассказали на странице 158 ОМБр в Facebook.

Что известно

Среди российских пленных украинский воин из Запорожья под псевдонимом "Вольт" узнал своего земляка – молодого украинца из временно оккупированного села Великая Знаменка Каменско-Днепровского района. В этом селе жила бабушка "Вольта" и его двоюродные братья, поэтому он часто там бывал.

Пленному украинцу – Владимиру Башмакову – на начало полномасштабного вторжения РФ было 15 лет. Он рассказал, что оккупанты после захвата села сразу ввели комендантский час. Тех, кто его нарушал – захватчики "ловили и били". Выехать из оккупации, утверждает Башмаков, было невозможно.

Уже через месяц после начала оккупации местных россияне начали заставлять получить российские паспорта. Сделала это и семья парня. Уже в статусе "граждан РФ" родители вместе с сыном выехали в Краснодарский край России.

"Прожили там три года. Исполнилось 18 – пришла повестка. Не хотел идти на срочную, поэтому подписал контракт на корабль", – говорит пленный.

Новоиспеченного контрактника армии РФ сначала отправили в оккупированный Крым.

"Две недели провел в порту в Севастополе. Потом меня вместе с "косячниками" передали в 810 бригаду. И я попал на войну. Я в шоке, я не ожидал, что меня отправят... Нормальной подготовки не было. Нас две недели просто гоняли по полигону. Дважды стреляли из автомата. И пару раз бросали гранаты... Мы последние дни надеялись на переговоры, что война закончится. Потом надеялись, что прекращение огня будет. В итоге – ничего", – говорит Башмаков.

Рассказал он также, как попал в плен.

"Нашли подвал и сидели там. Потом прилетели дроны с колонкой и сказали: "Русские, сдавайтесь, если хотите жить". И мы вышли. И пошли за дронами. Российские военные атаковали нас с дронов, чтобы мы не сдались в плен. Нашего бойца наши... пять дронов запустили в него. Ему рассекло ногу. Потом мы пришли на позицию к военным. Нас напоили, накормили. А ночью мы пошли дальше... Даже никто не обзывал, не бил... Хочу, чтобы меня как можно дольше продержали здесь. До конца войны. Чтобы я больше не попал на войну", – признался пленный.

А "Вольт" говорит: никак не ожидал увидеть на стороне врага своего земляка.

"Это очень странно. Случай, как говорится, интересный. Казалось бы, не могло такого произойти. Это для меня немножко шок... Встретил своего земляка, молодого парня", – говорит военный.

Он также рассказал, что на ВОТ у него остались родственники. И они рассказывают: у украинцев в оккупации вариантов мало. Они должны или выполнять приказы оккупантов – или "больше не живут".

Когда у Башмакова спросили, что бы он сказал таким, как сам, молодым ребятам – тот ответил: "Сдавайтесь в плен. Здесь нормальное отношение. Здесь никто никого не мучает. Сдавайтесь – и будете жить".

А на вопрос, не возражает ли, чтобы видео с ним было опубликовано – ответил согласием.

"Хочу, чтобы мама знала, что я жив", – сказал он.

"Это пример того, что будет с людьми там, куда приходит Московия; что будет, если отдать украинские территории – это прежде всего отдать врагу людей, которых потом отправят воевать против нас", – резюмировали в 158 ОМБр.

