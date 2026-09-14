"Вся Россия превращается в Горловку": Z-пропагандист пожаловался на "новые реалии" из-за атак украинских дронов. Видео

Российский Z-пропагандист Юрий Евич пожаловался, что из-за атак украинских дронов жизнь в РФ становится все более невыносимой и напоминает ситуацию в оккупированной Горловке (Донецкая область). По его словам, в городе сейчас действуют ограничения на работу общественного транспорта, а люди боятся выходить на улицы.

Видео дня

Видео опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра". Россиянин подчеркнул, что такие "новые реалии" постепенно распространяются на всю Россию.

Атаки дронов меняют жизнь россиян

В своем обращении Z-пропагандист Юрий Евич рассказал об очередных последствиях так называемой "СВО". По его словам, из-за войны и атак дронов российские регионы постепенно сталкиваются с реалиями, которые ранее были характерны прежде всего для прифронтовых городов Донбасса.

"Риторический вопрос с моей стороны: мы так и будем потихоньку превращаться в Горловку, мою родную, всей страной? В моей родной Горловке общественный транспорт ходит до часа дня, потом прекращает работу, потому что мелкие дроны охотятся за всеми подряд. Сотрудники, которые идут на работу, перебегают под кронами деревьев", – рассказал Евич.

Главные истории дня

Он также поинтересовался, действительно ли Россия стремится и в дальнейшем жить в таких условиях.

Россия столкнулась с последствиями войны

В Telegram-канале подчеркнули, что глава Кремля Владимир Путин оправдывал начало полномасштабной войны якобы стремлением завершить боевые действия на Донбассе. Однако в итоге война не только не прекратилась, но и фактически распространилась на территорию России.

"Не Горловка стала Россией, а Россия – Горловкой", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский пропагандист Александр Арутюнов заявил, что война против Украины привела к деградации "военного искусства" российской оккупационной армии. По его словам, современные боевые условия больше не позволяют проводить масштабные наступательные операции.

Как сообщал OBOZ.UA, российский режиссер и рупор Кремля Никита Михалков выступил с очередным пропагандистским заявлением о войне против Украины. Он заявил, что Россия якобы воюет "не с Украиной", а ведет "религиозную войну с дьяволом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!