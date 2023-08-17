Вся Украина красная: объявлена четвертая воздушная тревога за день

Вечером в четверг, 17 августа, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью на территории страны-агрессора истребителя МиГ-31К.

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Это уже четвертая тревога за день из-за МиГа оккупантов. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в Telegram призвали украинцев находится в укрытиях.

"Внимание! Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Мониторинговый канал Monitor уточнил, что истребитель ВВС РФ взлетел с аэродрома "Саваслейка". По данным авторов, на территории государства-агрессора проходят учения. Однако не исключены пуски ракет Х-47М2 или их имитация.

"Сегодня, 17.08.23, запланированы тренировочные полеты 16 экипажей МиГ-31К в пределах Нижегородской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей и Республики Мордовия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ПС ВСУ Юрий Игнат пояснил, что увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке страны. оккупанты поднимают в небо авиацию.

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