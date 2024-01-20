В Украине объявляли ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К

Днем 20 января во всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста РФ.

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Взлет вражеской авиации зафиксирован с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

Мониторинговые каналы информируют, что по состоянию на 12:30 путинские террористы подняли в воздух один борт МиГ-31К. Самолет двигался в северо-западном направлении в сторону акватории Черного моря. Украинцев предупредили, что количество бортов не влияет на уровень угрозы и после объявления воздушной тревоги призвали пройти в безопасные места.

Напомним, в ночь на 20 января российская террористическая армия совершила очередную атаку ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Всего оккупанты запустили 7 БПЛА. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 4 дрона.

Ранее сообщалось, что вопреки множеству западных санкций страна-террорист Россия не только продолжает изготавливать ракеты, но и усовершенствует их. Теперь враг пытается модернизировать свое вооружение, чтобы максимально увеличить шанс поражения цели.

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