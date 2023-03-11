Блог | Александр Коваленко: "Вторая" армия в мире плодит не полноценные средства ПВО, а мутантов

Поскольку МТ-ЛБ с установленными на них корабельными артиллерийскими установками 2М-3 становятся серийной продукцией сумрачного "гения" РОВ, они попутно вызвали массу дискуссий.

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Что же, давайте расставим все точки над "i" в данном вопросе. И начнём, в первую очередь, с причин.

Почему "вторая" армия в мире стала устанавливать на МТ-ЛБ флотскую 2М-3?

Причина проста. В подразделениях РОВ острая нехватка ББМ способных оказывать огневую поддержку подразделениям малыми и средними калибрами. Кроме того, есть ещё один, немаловажный и весьма острый дефицит.

В подразделениях РОВ серьёзные проблемы с эшелонированной антидроновой ПВО. Фактически на каждой локации отсутствует полноценная структура построения антидроновой ПВО. Это связано с отсутствием антидроновых ружей и специализированной техники для создания эшелонов.

По этим причинам, ВПК "второй" армии в мире стало не производить больше современной и необходимой продукции, поскольку технически и технологически такой возможности нет, а плодить Франкенштейнов, по аналогу того скрещенного чудовища, что мы можем в последнее время наблюдать.

Характеристики.

2М-3 это двуствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка калибра 25-мм. Эффективная дальность стрельбы — 3 км, хотя стрелять может и на большее расстояние. Скорострельность до 300 выстрелов в минуту.

Собственно, на первый взгляд, неплохие характеристики.

Да, на первый взгляд неплохие показатели для повышения огневого потенциала беззубой МТ-ЛБ и создания не только боевой машины огневой поддержки пехоты в формате "дёшево и сердито", но и эффективного элемента ПВО, способного бороться с воздушными целями.

Разумеется... на первый взгляд.

Начнём с того, что 2М-3 это корабельная артиллерийская установка. Кого-то удивится, а какая разница? Ну, как какая...

В 2022 российские оккупанты, после уничтожения ракетного крейсера Москва, стали размещать сухопутные ЗРК Торм-М2 на судах и кораблях, не имевших элементов морского ПВО.

Результат? Уничтоженный "Василий Бех", оснащённый таким ЗРК, а так же неспособность таких судов обеспечивать полноценное прикрытие флотских групп. А всё почему? А всё потому, что флотское ПВО и сухопутное ПВО — это две БОЛЬШИЕ разницы и между собой они невзаимозаменяемые.

Это всё к чему? Это всё к тому, что уничтожение воздушной цели из сухопутной установки и морской, даже, банально, артиллерийской, имеют принципиальные отличия. Например, в корабельных установках при стрельбе учитывается эффект волнения моря, чего нет у сухопутных.

В свою очередь, зачем все эти расчётные погрешности, на суше, где никаких колебаний нет?

Кроме того, не каждый стрелок может с наскока овладеть прицелом КМТ-25 (коллиматорный кольцевой ракурсный). Тут нужна практика и не в условиях огневого соприкосновениях, а в полигонной неге.

Есть ещё одна специфика этих установок — это их снаряды А3-БР-85. Это бронебойный боеприпас, логистика пропорционального обеспечения которыми подразделений с такими установками это свой отдельный геморрой, поскольку данный снаряд не имеет широко распространения в РОВ и является специфическим.

Но дело даже не в его специфичности, а в том, что он бронебойный и для уничтожения воздушной цели, должен попасть именно в сам объект, скорость которого, кстати, не должны превышать 150 м/с. Но, во времена когда разрабатывался 2М-3 эти объекты были большого и среднего размера...

Насколько эффективным будет корабельная установка, со специфическим прицеливанием, нестандартным снарядом, который не проектировался против малоразмерных целей, работающих на высотах, предельных для его эффективной стрельбы... по целям среднего и большого габарита?

Есть ещё один очень важный нюанс. Это сама МТ-ЛБ. После установки на МТ-ЛБ полуторатонной 2М-3 она теряет в мобильности, проходимости и... незаметности. Этот скворечник теперь заметен на километры, что облегчает работу по нему средств поражения широко спектра, ведь МТ-ЛБ это лёгкая броня.

Подытожу. Скрестили ежа с носорогом. Нет, я не противник экспериментов и новаторских подходов, особенно в сложных условиях отсутствия серийных экземпляров своей специализации. Но к любому эксперименту и новаторству следует подходить с умом.

Если возникает проблема с дронами, то смысл создавать Франкенштейна, который из 10 случаев на удачу собьёт 1 дрон, при этом из 10 случаев в 9 станет жертвой ПТРК/артиллерии/танка или того же дрона, сбросившего на скворечник нечто взрывоопасное и прошибающее броню МТ-ЛБ на ура.

Самое интересное, что старая добрая ЗСУ-23-4 "Шилка" не производящаяся с 1982 года намного эффективнее обсуждаемого мутанта, но куда интереснее вот что. В рф производственные линии не имеют возможности в нужном количестве снимать с хранения "Шилки" и отправлять их в зону БД в Украину.

То есть, на сегодняшний день, российский ВПК может совладать с клепанием несуразных монстров, поскольку даже ремонтировать и восстанавливать в нужном объёме расконсервированные "Шилки" для него представляется непосильной задачей.

И это главное, что нужно подчеркнуть во всей истории любви МТ-ЛБ и 2М-3. Не характеристики, не эфемерную эффективность и функционабильность, а именно тот факт, что у "второй" армии в мире, плодятся не полноценные средства ПВО малого радиуса, а вот такие вот мутанты.