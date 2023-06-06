Второй раз за два дня: россияне снова обстреляли аммиакопровод на Харьковщине

Российские оккупанты не прекращают атаковать Украину со всех сторон. За последние два дня они дважды обстреляли аммиакопровод на Харьковщине.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, военные преступники РФ ударили по Купянскому району.

"Зафиксировано 6 прилетов в район насосной станции возле с. Мариуполь. По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая", – отметил Синегубов.

Как известно, в Харькове ночью 5 июня прогремела серия мощных взрывов. Оккупационный войска России в очередной раз обстреляли город, есть прилеты в двух районах. Пострадавших в результате атаки нет.

А за день до этого в Харькове также прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по городу и пригороду – населенному пункту Чугуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России в понедельник, 5 июня, ударила по Купянскому району. В результате обстрелов оккупанты поврежден трубопровод с аммиаком.

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