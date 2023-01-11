Втрое лучше штатной: ''Укроборонпром'' развернул производство 82-мм мин в одной из стран НАТО. Фото

"Укроборонпром" приступил к серийному производству 82-мм осколочных мин. Производство налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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Об этом государственный концерн сообщил на своей странице в Facebook. В "Укроборонпроме" подчеркнули, что усовершенствованная мина в разы лучше штатной.

Так, в этих боеприпасах количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний, больше стандарта в 2-2,5 раза. Размеры и форма осколков также превосходят штатные.

"Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно", – рассказали в государственном концерне.

В госконцерне добавили, что эта артиллерийская осколочная мина предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

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