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"Вы всё увидите": Зеленский ответил, будет ли Россия наказана за нападение на Киево-Печерскую лавру. Видео

Мария Дрофич
War
3 минуты
1,9 т.
Зеленский ответил, будет ли наказана Россия за удар по Лавре
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность наказания России за нападение на Киево-Печерскую лавру. Ответ главы государства был лаконичным.

Зеленский анонсировал, что обо всем станет известно позже. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Вы все увидите в новостях", – ответил глава государства.

Российский удар по Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня во время очередной атаки на Киев российские войска нанесли удар по территории Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу Успенского собора, в результате чего возник пожар.

По информации ГСЧС, оккупанты дважды атаковали территорию лавры. Возгорание произошло на кровле Успенского собора, где огонь охватил около 800 квадратных метров. Также пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецкий арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

СБУ показала обломки дрона РФ, который атаковал Успенский собор.
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Дрон попал в крышу здания собора.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что в результате попадания дрона существенно повреждена верхняя часть собора. После атаки из здания эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности.

Кроме Успенского собора, на территории лавры повреждены еще несколько сооружений. По словам заместителя министра культуры Ивана Вербицкого, эти повреждения являются незначительными.

Повреждениям подверглись внутренние помещения храма.
Враг целенаправленно нанес удар по территории города, где расположена Киево-Печерская лавра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие, пострадали десятки горожан, среди которых е – ые дети. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

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