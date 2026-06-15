"Вы всё увидите": Зеленский ответил, будет ли Россия наказана за нападение на Киево-Печерскую лавру. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность наказания России за нападение на Киево-Печерскую лавру. Ответ главы государства был лаконичным.

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Зеленский анонсировал, что обо всем станет известно позже. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Вы все увидите в новостях", – ответил глава государства.

Российский удар по Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня во время очередной атаки на Киев российские войска нанесли удар по территории Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу Успенского собора, в результате чего возник пожар.

По информации ГСЧС, оккупанты дважды атаковали территорию лавры. Возгорание произошло на кровле Успенского собора, где огонь охватил около 800 квадратных метров. Также пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецкий арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

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Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что в результате попадания дрона существенно повреждена верхняя часть собора. После атаки из здания эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности.

Кроме Успенского собора, на территории лавры повреждены еще несколько сооружений. По словам заместителя министра культуры Ивана Вербицкого, эти повреждения являются незначительными.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие, пострадали десятки горожан, среди которых е – ые дети. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

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