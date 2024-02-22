'Выбежали на дорогу': пограничник рассказал, как в Авдеевке стрелял из гранатомета по кафирам на расстоянии трех метров. Видео

Боец пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда с позывным "Хаски", который вместе с подразделением защищал Авдеевку, рассказал забавную историю о "блудном оккупанте". Пограничник рассказал, что российский военный прошел по флангу и вошел во двор дома, где расположились украинские воины.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины. Там же пресс-служба ведомства разместила видео с рассказом "Хаски ".

"Он звал какого-то "Белого" на помощь, кричал, что заблудился. Возвращаю голову, вижу во дворе светящееся его лицо где-то буквально 2-3 метра от нас. Орк еще раз позвал "Белого": "Я заблудился" и в ответ он услышал "Друг, ты нашелся", после чего мы произвели выстрелы ему в голову. Он был ранен, но он еще отбрасывался гранатами, пока мы не ликвидировали его", – рассказал "Хаски".

Как рассказал военнослужащий, по счастью, пограничники после этого заметили фонарики с другой стороны здания.

"Это была группа, которая обходила нас с другой стороны. Мы открыли огонь по ним, в перестрелке был ранен наш побратим, мы оказали ему помощь. После того мы должны были откатиться назад из-за того, что российский танк снес нам крышу дома, а подвал был заваленный обломками. Мы откатились на три дома, после чего заняли круговую оборону данного здания", – завершил рассказ военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки по тепловой электростанции (ТЭС) в прифронтовом районе 22 февраля оборудование самой станции серьезно повреждено. Впрочем, на общую ситуацию с энергоснабжением обстрел не повлиял и применение графиков отключения света Украине не угрожает.

Ранее в Минэнерго сообщили, что на сегодняшний день дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается, в резерве 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!