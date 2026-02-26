'Выбежали в белье': жительница Кривого Рога рассказала о российской атаке и ее последствиях. Фото и видео

Российская армия в ночь на 26 февраля нанесла удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали местные жители. В частности, Екатерина из-за вражеского удара, остались без рабочего автомобиля.

Женщина до сих пор приходит в себя от пережитого. Об этом сообщает Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог".

Россияне продолжают террор гражданских

Транспортное средство Екатерины серьезно пострадало из-за российского беспилотника, который вызвал пожар. Спасать машину она бросилась вместе с соседями, люди выбежали на улицу почти без одежды.

Женщина вспомнила, что за несколько минут до удара услышала характерный для БПЛА звук.

"Слышу этот звук и просто набрасываю на себя одеяло, чтобы в лицо не посыпалось (обломки. – Ред.), накрылась и ждала этого прилета. Посыпалось стекло на окнах. Сгорела моя рабочая машина. Спасибо, что выбежали соседи в белье, и мы пытались ее (машину. – Ред.) спасти", – рассказала она.

Что предшествовало

В ночь на 26 февраля оккупационная армия РФ обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. В результате вражеской атаки повреждена многоэтажка, ранения получили мужчина и женщина. В городе также повреждено пожарное подразделение и транспортные средства.

Кроме того, Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг направил на город ударные БПЛА и баллистические ракеты, раздавались взрывы.

Как писал OBOZ.UA, российская армия в ночь на 26 февраля снова массированно атаковала Украину. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 406 вражеских целей. Вместе с тем зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях.

