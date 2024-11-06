Выборы-2024 стали самыми дорогими в истории США: какую сумму потратили

На президентские выборы в США и выборы в обе палаты Конгресса в 2024 году было потрачено рекордные 15,9 миллиарда долларов. Так, внешнее финансирование президентских выборов в США в 2024 году достигло рекордных $4,5 миллиарда.

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При этом более половины этих средств поступало от организаций, не раскрывающих своих доноров. Об этом сообщают в OpenSecrets.

Для сравнения, в промежуточном избирательном цикле 2022 г. OpenSecrets зафиксировал $617 миллионов взносов от анонимных доноров. Эти показатели значительно превышают данные за 2016 год, когда фиктивные компании и темные группы внесли на федеральные кампании менее $71,7 миллиона.

Внешние расходы на президентские выборы 2024 года, где соревнуются вице-президент Камала Гаррис и бывший президент Дональд Трамп, достигли рекордной суммы — более 2 миллиардов долларов, что сделало эти выборы самыми дорогими в истории США, даже с учетом инфляции. Предыдущий рекорд принадлежал выборам 2020 года, когда посторонние группы потратили около 1,14 миллиарда долларов.

По данным OpenSecrets, в 2024 году кандидат от Демократической партии Камала Гаррис достигла значительных успехов в сборе средств в поддержку своей кампании, привлекая миллиард долларов из-за прямых пожертвований, из которых 40% составляли небольшие донаты. Дополнительно на ее продвижение лоббистские группы, в частности, Комитеты политических действий (PAC), направили 586 миллионов долларов.

В то же время ее соперник, кандидат от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп, собрал 382 миллиона долларов из-за прямых пожертвований, из которых 28% составляли малые донаты. Лоббистские группы предоставили его кампании еще 694 миллиона долларов.

В то же время, по данным рекламного агентства AdImpact, общие расходы кандидатов в президенты 2024 года на предвыборную рекламу составили 10,5 миллиарда долларов, причем значительные суммы были вложены в решающие "шаткие" штаты, в том числе в Пенсильвании (264 миллиона долларов), Мичигане (151 миллион долларов) и Джорджии (137 миллионов долларов).

На цифровых платформах кандидаты потратили 419 миллионов долларов, из которых 132,4 миллиона было вложено Демократической партией в рекламу на Facebook и Instagram, в то время как Республиканская партия вложила в эти соцсети 24,7 миллиона долларов. В рекламу на сервисе X (принадлежащем поклоннику Трампа Илону Маску) республиканцы инвестировали 1,1 миллиона долларов, а демократы – 150 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Республиканской партии Дональд Трамп предварительно побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнюю вице-президента Камала Гаррис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Напомним, что в США 5 ноября 2024 года прошли 60-е в истории страны выборы президента. Еще перед завершением подсчета голосов американские СМИ назвали новым лидером Америки именно республиканца.

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