Выдали 'черный список': российским вербовщикам запретили набирать на войну против Украины граждан ряда стран

Страна-террорист Россия ограничила вербовку иностранцев в свою оккупационную армию. Речь идет о гражданах десятков стран, которым с 2026 года запрещено заключать контракты с ВС РФ.

Российским вербовщикам уже раздали "черные списки" стран, откуда теперь запрещено завозить наемников. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории".

Процесс вербовки в армию РФ

В начале января 2026 года вербовщики стали распространять список из 36 стран, гражданам которых с этого года запрещено заключать контракты. В этом списке в основном африканские, арабские страны и другие "дружественные" России государства: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла.

Кто именно и на каком уровне принимал решение о сокращении списка стран для вербовки пока неизвестно. Вероятно, список мог стать результатом дипломатических контактов.

Как известно, еще в 2024 году Непал, Индия и Шри-Ланка обращались к властям РФ с просьбами и требованиями прекратить вербовку их граждан на войну. В ноябре 2025 с таким же требованием выступила Иордания, вскоре эта страна вошла в список запрещенных для вербовки.

Африканцы не хотят воевать за Путина

Также в "черный список" попала и Кения, которая была важным источником наемников для российской армии. Правительство Кении публично призвало Россию прекратить вербовочную кампанию в феврале этого года. Однако британский инструктор Бен Стимсон, который готовит африканских наемников в рядах российской армии, еще в январе говорил о запрете набирать кенийцев и нигерийцев.

В феврале под запрет могли попасть еще несколько стран, помимо ранее названных 36. Расширенный список опубликовал блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари, разоблачающий российские сети вербовки в стране. По его данным, под запрет попали Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали. Информацию блогеру якобы передал российский офицер.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин использовал праздник "защитник отечества" 23 февраля, чтобы продолжать готовить население РФ к возможной мобилизации. Главарь Кремля заявил, что на плечах российских оккупантов лежит "огромная ответственность за российский народ и общее дело России".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки.

