Выдают повестки на блокпостах и предприятиях: оккупанты в Мариуполе мобилизуют мужчин на войну против Украины

Россия проводит на оккупированных территориях Украины "скрытую мобилизацию". В частности, набирает она обороты во временно оккупированном украинском Мариуполе.

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Мужчинам-мариупольцам оккупанты выписывают повестки и пытаются пополнить ими нехватку личного состава в подразделениях РФ независимо от того, получал ли человек российский паспорт, или нет. Об этом со ссылкой на репортаж DW сообщает Мариупольский городской совет.

Журналисты пообщались с жительницей оккупированного Мариуполя Викторией, которая рассказала, как оккупанты пытались заставить воевать против Украины ее родного брата. Для безопасности собеседницы ее голос был изменен, а лицо – скрыто.

Виктория рассказала, что ее брата оккупанты задержали на улице.

"Российские военные попросили у брата документы. Он показал права. Они попросили показать им российский паспорт. Брат ответил, что у него нет российского паспорта. А они ему говорят: тогда ты тем более должен служить в российской армии. И вручили повестку в военкомат", – говорит девушка.

Массовый призыв в российскую армию оккупанты проводят на всех оккупированных территориях нашей страны, "повестки" вручают на блокпостах и на предприятиях. При этом оккупантов совершенно не интересует, получал ли человек российский "аусвайс", или нет.

"Это тотальный процесс, масштабный. Он касается всех мужчин, потому что формально россияне считают, что все, кто проживает на этой территории – вне зависимости, получили или не получили российский паспорт – что это граждане Российской Федерации", – констатировал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Виктория рассказала, что после "получения" так называемой повестки ее брат начал скрываться. Его, как и всех остальных украинцев, не желающих воевать против своей страны, оккупационная "полиция" начинает разыскивать по месту проживания.

"Они вломились в наш дом – ну, и давай искать брата. Потом меня повезли в участок. Проверяли мой телефон", – рассказала девушка.

По подсчетам журналистов, только в Мариуполе оккупанты могут принудительно мобилизовать около 20 тысяч. В целом же на оккупированных территориях захватчики могут набрать в свою армию против их воли порядка 80 тысяч украинских мужчин. И они, похоже, будут прикладывать к этому максимальные усилия, поскольку, как отметил военный эксперт Александр Коваленко, "РФ не хватает людских ресурсов. И это очевидно".

Что касается брата Виктории, ему удалось бежать из Мариуполя сначала на территорию РФ, а после – за пределы России. Сейчас он уже находится в безопасности.

Массовая мобилизация на ТОТ стала еще одним тяжким военным преступлением, которое совершает Россия в Украине. Ведь международное гуманитарное право прямо запрещает стороне вооруженного конфликта принуждать жителей территорий, которые она оккупирует или фактически контролирует, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Гаагское положение 1907 г. запрещает России принуждать граждан Украины к участию в военных действиях, направленных против собственной страны. Согласно Четвертой Женевской конвенции 1949 года, России также запрещено любое "давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольного вступления на службу". Эти запреты абсолютны.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры. . Холерный вибрион был обнаружен в водоемах, реках и морской воде в черте захваченного россиянами города. В зоне особого риска – река Кальмиус и Кальчик.

Также сообщалось, что вследствие проводимого Россией на украинской земле экоцида в оккупированном Мариуполе выносит на берег мертвых дельфинов.